14:44 06 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова

Как правильно петь молдавские колядки, чтобы исполнялись желания

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
Получить короткую ссылку
59 0 0

В архивах Академии наук Молдовы сохранились колядки языческих времен: как правило, тематика народных четверостиший тесно связана с природой нашей страны.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik, Дарья Чернега. Сосчитать число колядок, которые хранятся в устном творчестве молдавского народа, невозможно, поскольку процесс их составления идет постоянно.

"Народ имеет право на творчество. Каждый может составить колядку. Это стихотворение читают красивым речитативом и с соответствующей интонацией. Я каждый год открываю для себя новые колядки", — рассказала известная исполнительница народных песен, фольклорист Сюзанна Попеску. 

В Кишиневском аэропорту Дед Мороз вручал подарки.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Колядки и другие сюрпризы приготовили гостям аэропорта Кишинева - видео

По народной традиции, новые колядки сочиняют за две недели до Рождества, а исполняют в течение двух недель после праздника. Если нарушить эти временные рамки, пожелания не сбудутся, пояснила исполнительница молдавского фольклора.

Большие и ужасные: где в Молдове на Рождество появляются кукеры>>>

Попеску также рассказала, что тематика молдавских колядок тесно связана с природой нашей страны.

"Прославляются полевые культуры, цветы, пчелиный нектар, труд домашних животных. Кроме того, у нас есть колядки, которые адресованы беременным женщинам, есть колядки для незамужних девушек и для детей, которые ходят в школу", — пояснила собеседница.

Сколько человек в Молдове носят имена Христос и Иисус>>>

Отдельный пласт молдавской культуры — колядки, прославляющие Иисуса Христа. Их поют не только на Рождество, но и на такие религиозные праздники как Вербное воскресенье и Троица. Этот вид народного творчества строго контролируется православной церковью Молдовы, отметила Попеску.

По теме

Берегите ворота: что нужно знать о зимних традициях в Молдове
Необычные традиции празднования Нового года в разных странах мира
Начался рождественский пост: обычаи и традиции
Теги:
Рождество, Молдова, традиция, колядки, Академия Наук Молдовы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые горячие снегурочки года растопят и арктические льды, и мужские сердца
На малолитражку поставили мотор от вертолета — скорость до 354 км/ч
На машину поставили мотор от вертолета - она развила скорость 354 км/ч
Молдова. Зима. Праздники
Словно в сказке: как в Молдове проходит Рождественский карнавал

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться