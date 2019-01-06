Такой любимый крэчунел: чем удивляют молдавские хозяйки на Рождество

Готовить яства на Рождественский стол молдавские женщины начинают в Сочельник: как правило, на стол ставят еду, приготовленную из фруктов и овощей, на хороший урожай которых рассчитывают в этом году.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik, Дарья Чернега. В Сочельник молдавские хозяйки готовят 12 блюд — в честь 12 апостолов Иисуса Христа.

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Таким образом, застолье в канун Рождества символизирует Тайную вечерю, во время которой Спаситель установил таинство причастия и предсказал предательство своих учеников.

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Также молдавские хозяйки в Сочельник плетут богато украшенный калач, который символизирует корону Иисуса Христа. Его, как и другую рождественскую выпечку, — крэчунел хранят для совершения обрядов.

"Мы храним крэчунел до Крещения. В этот день приносим с церковной службы святую воду и поливаем ею место, где находится домашняя живность. Разламываем и даем животным. Желаем, чтобы год был богатым и процветающим, а наши животные плодовитыми и здоровыми", — рассказала Sputnik жительница села Бутучены Анна Урсу.

Крэчунел — это калач, сплетенный в виде незаконченной восьмерки. Его готовят из сдобного теста и выпекают в печи. Некоторые молдавские хозяйки вешают готовый крэчунел на икону.

Как рассказала Урсу, по поверьям, два конца "разорванной" снизу восьмерки сплетены для того, чтобы по ним спустился святой дух. Кроме того, крэчунел — обязательное угощение для ряженых, которые в Рождество приходят колядовать.

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"Нас родители учили, что в Рождество дома обязательно должен быть крэчунел. Мы стараемся его сделать вкусным. В дрожжевое тесто добавляем сливочное масло, яйца. Тот, кому мы дарим крэчунел, должен быть доволен", — отметила Урсу.

Рождественский стол в Молдове богат мясными изделиями. Накануне праздников, в день Святого Игната, в селах по традиции режут поросенка, из которого потом делают блюда молдавской кухни — чигири (потроха, обжаренные в свиной сетке), холодец, всевозможные домашние колбасы, копченое на дровах мясо, голубцы. А на второй день после плотного застолья бутученские женщины советуют отведать особенное блюдо — борщ скэзут. Его кислый вкус хорошо помогает от похмелья. Для того чтобы приготовить это яство, хозяйки томят в печи в течение полутора часов свиные ребра с овощами под несколькими слоями листьев квашеной капусты. Традиционным десертом в зимние праздники издавна считается чернослив с орехами под густой белоснежной шапкой из взбитой сметаны. В Бутученах сухофрукт предварительно пропаривают в специальном соусе из белого вина и меда.