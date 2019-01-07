Жуть, да и только: где в Молдове на Рождество появляются кукеры

В Тараклии сохранился необычный обряд – рождественские колядки сопровождаются кукерскими танцами: внешний вид кукеров пугает своей свирепостью не только нечисть, но и всех, кто видит таких ряженых впервые.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik, Дарья Чернега. По молдавским поверьям, кукеры — это мифические существа, которые отгоняют злых духов. Их внешний вид пугает своей свирепостью.

© Sputnik / Дарья Чернега Кукеры

Кукеры надевают на головы массивные маски, сделанные из шкуры и рогов животных. Этот атрибут обязательно украшают колокольчики, которые помогают отгонять все плохое, что скапливается за целый год.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Дед Мороз и его собратья 16

"Считается, что в каждом доме, где появляются кукеры, не будет злых духов целый год. Чем страшнее маска, тем лучше",- рассказал Sputnik "кукер" Михаил Попов.

Древний обряд пришел в Молдову из Болгарии. По словам мастера по изготовлению кукерских масок Ивана Боримечкова, письменные свидетельства о существовании кукеров в Бессарабии восходят к XIX веку.

Однако в Молдове балканские верования смешались с местной традицией. Кукерские шествия в Тараклии и те, что исполняют в Болгарии, имеют различные сценарии. В них присутствуют элементы разных театральных жанров — от драмы до комедии. Бессарабские болгары внесли в рождественскую постановку козу, которую также почитают в молдавских селах.

"Это животное — символ плодородия. Считается, что даже тонкий волос козы, упавший в Рождество во дворе, станет оберегом на целый год", — рассказал Иван Боримечков.

В одной из постановок, которую исполняют болгарские ряженые, козе становится плохо, и она падает замертво.

Кукеры отгоняют от нее демонов, ворожеи над ней колдуют, а доктор лечит. После таких усилий коза оживает и рождает потомство.

По словам Ивана Боримечкова в этой незамысловатой сценке заложен глубокий смысл. Падение козы означает конец старого года, а ее воскрешение — начало нового. Маленький козленок, который появляется на белый свет, — символ новой жизни, плодородия и богатого приплода в крестьянских домах.