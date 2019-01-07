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Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. Ансамбль народной музыки Лаутары (Лэутарий).

"Мобильник для пастухов", или как бучум стал визитной карточкой Молдовы

© Sputnik / Е. Киблик
Культура
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Мастер по изготовлению старинного инструмента бучум Андрей Тихон раскрыл некоторые секреты своего мастерства.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Несколько веков назад пастухи использовали бучум как средство связи, наподобие мобильного телефона, рассказал ремесленник Андрей Тихон.

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Громкий звук, издаваемый сигнальным инструментом, оповещал об опасности, или о том, что пора загонять стадо в стойло. Со временем предназначение бучума несколько изменилось.

В наше время его используют во время национальных праздников, на свадьбах и других мероприятиях, чтобы оповестить гостей о начале торжества.

Массивный, но легкий

Длина бучума может превышать три метра. Чтобы удержать в руках духовой инструмент, который выше человеческого роста примерно в полтора раза, нужно поискать для его изготовления соответствующую древесину. 

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Как рассказал Андрей Тихон, в молдавских широтах самым подходящим деревом является липа. Она легкая и сравнительно мягкая при обработке. А вот дуб для бучума не подойдет.

Инструмент из этой породы будет невозможно удержать в руках. Бучум собирают из нескольких элементов, вырезанных в виде полукруглого желоба.

Самый главный секрет мастера заключается в ручной шлифовке внутренней части.

"По моему опыту, толщина стен должна быть 5-6 миллиметров. Так бучум легче держать в руках, и он лучше резонирует", - пояснил Андрей Тихон.

На изготовление одного бучума у мастера уходит не менее недели. 

Все секреты изготовления инструмента Андрей Тихон постигал на практике, методом проб и ошибок. Этому мастерству он нигде не учился.

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Зато теперь мастер из села Николаеука – единственный в Молдове, кто делает старинный инструмент.

Из истории вопроса

Первый свой инструмент Андрей Тихон сделал более тридцати лет назад. Сейчас этот экземпляр хранится в Национальном музее природы и этнографии Молдовы.

О молдавском мастере знают и за пределами страны. Андрей Тихон участвовал со своими бучумами на выставках народных ремесел в Германии, Словении, Румынии. Инструмент его работы приобрел для своей коллекции один из музеев в Сибиу.

"У меня нет особой цены. Все зависит от покупателя. Однажды на день вина подошли туристы из Беларуси, и сказали, что очень хотят такой инструмент увезти в свою страну, но у них не хватает денег. Пришлось уступить", - рассказал Андрей Тихон.

Спрос на редкий инструмент сегодня небольшой. Основные заказчики это – фольклорные ансамбли, примарии и иностранцы.

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