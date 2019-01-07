Евровидение-2019: началась регистрация участников на национальный отбор

Организаторы утвердили Регламент для участия в шоу, а желающие попасть в Тель-Авив могут уже подать заявки.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. В Молдове началась регистрация на национальный отбор на международный конкурс Евровидение 2019 года, который пройдет в Израиле.

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Организаторы конкурса утвердили Регламент для участия в шоу, а желающие попасть в Тель-Авив могут уже подать заявки.

Для участия в конкурсе кандидаты могут подать заявку на регистрацию и аудиоматериалы на цифровых носителях в соответствии с утвержденным Регламентом до 18 января 2019 года, 17.00, в Центр сбора Евровидения-2019 по адресу: Хынчештское шоссе, 64, ТВ Молдова 1 (приемная телеканала).

Заявка должна содержать:

- заявку на участие;

- формуляр с указанием имени, фамилии, даты рождения, места жительства, адреса, контактной информации;

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- гарантию авторских прав на мелодию и текст песни в виде примечания, подтверждающего, что песня является оригинальной, не была опубликована до 1 сентября 2018 года, является авторской работой и может быть исполнена участником;

- печатную версию текста и перевода произведения, если песня на иностранном языке;

- электронную версию произведения.

Необязательно:

- фотографию участника и танцевального коллектива;

- видеозапись исполнения (рабочая версия), представленная на цифровом носителе, является преимуществом.

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Заявки будут приниматься с понедельника по пятницу с 09.00-17.00. Заявку можно отправить и по электронной почте eurovision@trm.md с аудиоматериалом в формате MP3 или в другом доступном формате.

Полуфинал и национальный финал конкурса Евровидение-2019 пройдут 2 и 3 марта. 64-й конкурс Евровидения пройдет в Израиле благодаря победе на прошлогоднем конкурсе Нетты Барзилай с песней "Toy". Конкурс состоится в Тель-Авивском конференц-центре. Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18 мая 2019 года.