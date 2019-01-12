По стопам Петра Великого – в Кишиневе состоялся Русский бал

Каждый год десятки любителей русского исторического танца встречаются, чтобы окунуться в атмосферу XIX века.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Русский рождественский бал состоялся в субботу в Кишиневе, в Доме армии.

Эта торжественная встреча любителей классического танца и поборников старинных традиций проходит в Молдове уже в 17-й раз. А 2018 год даже был юбилейным – отмечалось 300-летие первого царского бала, проведенного в России по указу Петра Первого.

Молодежное дело

"В течение 17 лет проведением бала занимались многие общественные организации. Но две из них участвовали каждый год. Это Центр русской культуры, который взял на себя решение львиной доли вопросов подготовки, и движение "Русское духовное единство", - рассказал корреспонденту Sputnik председатель Координационного совета российских соотечественников Петр Донцов.

Среди участников Русского бала в Кишиневе всегда больше молодежи, что, по мнению собеседника, говорит о высокой популярности этого проекта в кругах школьников и студентов.

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"Ребята сами шьют костюмы, готовятся очень тщательно. За два месяца мы организуем репетиции – действует Клуб русского исторического танца. Готовим юношей и девушек не только в Кишиневе, но и в других городах Молдовы, где также проводим Русский бал", - отметил Донцов.

Он добавил, что в нынешнем балу помимо кишиневцев участвуют и гости из Тирасполя, Бельц и Комрата.

От Австралии до Чехии

По словам Донцова, русские балы проводятся, конечно же не только в России, но и во многих странах мира. Не так давно за проект взялись и соотечественники в Австралии.

"Нас попросили даже прислать в Австралию сценарий, по которому мы работаем здесь, в Молдове. А недавно нас пригласили в Чехию посмотреть, как Русский бал проводится там", - сообщил Донцов.