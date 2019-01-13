Наши - лучшие: Виолетта Греку, молдавский голос живописных каналов Венеции

Певица и инструменталист Виолетта Греку из Молдовы радует выступлениями жителей и гостей Италии и, конечно же, своих земляков.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Те из вас, кто хоть раз посещал Венецию, конечно же, не упустили шанс окунуться в волшебную атмосферу этого старинного города, отправившись в путь по его каналам на гондоле. Ну а какая прогулка на венецианской гондоле без песен гондольера!

По стопам Марии Каллас

Возможно, во время такого вояжа вам довелось слушать замечательное сопрано красивой молодой женщины, выступающей под аккомпанемент аккордеониста или подыгрывающей себе на лютне, традиционном инструменте для итальянского, а особенно для венецианского колорита.

Эту артистку зовут Виолетта Греку, она из Молдовы. Несмотря на то, что профессия гондольера – традиционно мужская, Виолетта стала единственной женщиной, которой разрешили выступать на гондоле.

Для Венеции Виолетта уникальна, – не побоимся сказать именно так, – не только этим. Она – единственный музыкант из Молдовы, закончивший знаменитую Венецианскую консерваторию имени Бенедетто Марчелло, открывшую ей дорогу на сцену не менее известного театра "Фениче". Того самого, где легендарная Мария Каллас пела Изольду в постановке оперы Вагнера.

– В Венеции, если кто не знает, есть канал, носящий имя Марии Каллас, который ведет к театру "Фениче", - рассказывает Виолетта Греку. Об Италии, в частности, о Венеции она знает уже очень много – более десяти лет назад Виолетта покинула Молдову, где прошло ее профессиональное становление, были первые концерты, как сольные, так и в составе знаменитых ансамблей.

– Виолетта – необычайно талантливый музыкант и очень трудолюбивый человек, - признается в беседе с ведущим радиостудии Sputnik Молдова Петре Нямцу, руководитель оркестра народной музыки Folclor, где несколько лет работала наша героиня. - Она великолепно играет не только на лютне, но и на фортепиано. Когда она оставила наш коллектив, чтобы идти дальше, мы все, конечно же, очень расстроились, но и весьма обрадовались, понимая, что перед Виолеттой откроется новый творческий путь.

"Перезарядка" на родине

Нямцу и его коллеги очень гордятся тем, что Виолетта работала в их оркестре и многому там научилась.

– Мы искренне желаем ей успехов и надеемся, что она попадет на большую сцену. И если когда-нибудь Виолетта, снова приехав домой, в Молдову, решит выступить с нами, – устроим большой концерт в Национальной филармонии. Уверен, что не будет отбоя от желающих посетить его, – говорит Нямцу.

Дома Виолетта действительно старается бывать часто. В первую очередь на праздники, что и произошло недавно, на Новый год и Рождество, – новая долгожданная встреча с семьей и близкими.

– Я всегда жду эти встречи с нетерпением – снова побывать с родными, в отчем доме. Не всегда удается приехать надолго. Но мне хватает трех-четырех дней, чтобы зарядить внутренние батареи, подпитаться любовью мамы и папы, родной земли, чтобы затем снова вернуться к работе, к выступлениям, - признается Виолетта Греку.

Усердия ей было не занимать с самых ранних лет, замечает Елена Греку, мама Виолетты.

– Видя ее старания в учебе и в быту, мы с отцом старались помочь дочери развиваться всесторонне. Это привело Виолетту в кишиневский музыкальный лицей имени Чиприана Порумбеску, где она начала учиться игре на лютне под руководством талантливого педагога Елены Негру, - рассказывает мама Виолетты.

Две страны – одна музыка

Многие знают, что у ребят, с ранних лет профессионально занимающихся музыкой, детства нет – все время и силы отдаются искусству. Равно как и не видят они через какое-то время другой стези для себя, кроме музыкального искусства. Но если у одних профессиональный путь ограничивается одним направлением, то выбор нашей героини оказался несколько иным. Закончив Академию музыки, театра и изобразительных искусств как инструменталист, Виолетта Греку, как мы уже рассказали, поступила в Венецианскую консерваторию на вокал. И вот уже много лет она выступает в различных амплуа в Италии и Молдове, уже давно ощущая себя своей в обеих странах.

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– Мою родину и страну, где я живу сейчас, разделяют около двух тысяч километров. Люди здесь и там разные по темпераменту, в общении. Итальянцы, например, могут сказать комплимент совершенно незнакомому человеку – это у них в обыкновении. Но и в Молдове, и в Италии представителей нашей профессии, конечно же, объединяет одно – любовь к музыке. Ощущая это, понимаешь, что границы – крайне условное явление в нашей жизни, - говорит Виолетта Греку.

Может ли она помыслить о жизни в Молдове без Италии или в Италии без Молдовы? Послушайте, как она исполняет песни, дорогие жителям обеих стран, – и вы найдете ответ на этот вопрос.