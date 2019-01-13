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Виолетта Греку

Наши - лучшие: Виолетта Греку, молдавский голос живописных каналов Венеции

© Sputnik / Osmatesco
Культура
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Певица и инструменталист Виолетта Греку из Молдовы радует выступлениями жителей и гостей Италии и, конечно же, своих земляков.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Те из вас, кто хоть раз посещал Венецию, конечно же, не упустили шанс окунуться в волшебную атмосферу этого старинного города, отправившись в путь по его каналам на гондоле. Ну а какая прогулка на венецианской гондоле без песен гондольера!

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По стопам Марии Каллас

Возможно, во время такого вояжа вам довелось слушать замечательное сопрано красивой молодой женщины, выступающей под аккомпанемент аккордеониста или подыгрывающей себе на лютне, традиционном инструменте для итальянского, а особенно для венецианского колорита.

Эту артистку зовут Виолетта Греку, она из Молдовы. Несмотря на то, что профессия гондольера – традиционно мужская, Виолетта стала единственной женщиной, которой разрешили выступать на гондоле.

Для Венеции Виолетта уникальна, – не побоимся сказать именно так, – не только этим. Она – единственный музыкант из Молдовы, закончивший знаменитую Венецианскую консерваторию имени Бенедетто Марчелло, открывшую ей дорогу на сцену не менее известного театра "Фениче". Того самого, где легендарная Мария Каллас пела Изольду в постановке оперы Вагнера.

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– В Венеции, если кто не знает, есть канал, носящий имя Марии Каллас, который ведет к театру "Фениче", - рассказывает Виолетта Греку. Об Италии, в частности, о Венеции она знает уже очень много – более десяти лет назад Виолетта покинула Молдову, где прошло ее профессиональное становление, были первые концерты, как сольные, так и в составе знаменитых ансамблей.

– Виолетта – необычайно талантливый музыкант и очень трудолюбивый человек, - признается в беседе с ведущим радиостудии Sputnik Молдова Петре Нямцу, руководитель оркестра народной музыки Folclor, где несколько лет работала наша героиня. - Она великолепно играет не только на лютне, но и на фортепиано. Когда она оставила наш коллектив, чтобы идти дальше, мы все, конечно же, очень расстроились, но и весьма обрадовались, понимая, что перед Виолеттой откроется новый творческий путь.

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Нямцу и его коллеги очень гордятся тем, что Виолетта работала в их оркестре и многому там научилась.

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– Мы искренне желаем ей успехов и надеемся, что она попадет на большую сцену. И если когда-нибудь Виолетта, снова приехав домой, в Молдову, решит выступить с нами, – устроим большой концерт в Национальной филармонии. Уверен, что не будет отбоя от желающих посетить его, – говорит Нямцу.

Дома Виолетта действительно старается бывать часто. В первую очередь на праздники, что и произошло недавно, на Новый год и Рождество, – новая долгожданная встреча с семьей и близкими.

– Я всегда жду эти встречи с нетерпением – снова побывать с родными, в отчем доме. Не всегда удается приехать надолго. Но мне хватает трех-четырех дней, чтобы зарядить внутренние батареи, подпитаться любовью мамы и папы, родной земли, чтобы затем снова вернуться к работе, к выступлениям, - признается Виолетта Греку.

Усердия ей было не занимать с самых ранних лет, замечает Елена Греку, мама Виолетты.

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– Видя ее старания в учебе и в быту, мы с отцом старались помочь дочери развиваться всесторонне. Это привело Виолетту в кишиневский музыкальный лицей имени Чиприана Порумбеску, где она начала учиться игре на лютне под руководством талантливого педагога Елены Негру, - рассказывает мама Виолетты.

Две страны – одна музыка

Многие знают, что у ребят, с ранних лет профессионально занимающихся музыкой, детства нет – все время и силы отдаются искусству. Равно как и не видят они через какое-то время другой стези для себя, кроме музыкального искусства. Но если у одних профессиональный путь ограничивается одним направлением, то выбор нашей героини оказался несколько иным. Закончив Академию музыки, театра и изобразительных искусств как инструменталист, Виолетта Греку, как мы уже рассказали, поступила в Венецианскую консерваторию на вокал. И вот уже много лет она выступает в различных амплуа в Италии и Молдове, уже давно ощущая себя своей в обеих странах.

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– Мою родину и страну, где я живу сейчас, разделяют около двух тысяч километров. Люди здесь и там разные по темпераменту, в общении. Итальянцы, например, могут сказать комплимент совершенно незнакомому человеку – это у них в обыкновении. Но и в Молдове, и в Италии представителей нашей профессии, конечно же, объединяет одно – любовь к музыке. Ощущая это, понимаешь, что границы – крайне условное явление в нашей жизни, - говорит Виолетта Греку.

Может ли она помыслить о жизни в Молдове без Италии или в Италии без Молдовы? Послушайте, как она исполняет песни, дорогие жителям обеих стран, – и вы найдете ответ на этот вопрос.

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Теги:
опера, музыка, Венеция
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