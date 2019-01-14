Приключения молдавской шапки в Индии: группа Zdob și Zdub удивила - видео

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Молдавская рок-группа Zdob și Zdub не устает удивлять своих поклонников. На этот раз ребята объяли, на первый взгляд, необъятное. Необычное сочетание рока, молдавской культуры и индийских мотивов. Такой музыкальный микс ждет поклонников коллектива в клипе на песню India mă cheamă ("Индия меня зовет"), премьера которого намечена на 15 января.

За день до этого Zdob și Zdub презентовали несколько трейлеров.

Солист коллектива Роман Ягупов в небольшом видео появляется в кадре в трех разных костюмах – национальных молдавском и индийском, а также в повседневной одежде.

При этом Ягупов успевает сыграть на трех музыкальных инструментах – гитаре, мриданге (индийский ударный инструмент) и молдавском флуере. Окружают его местные жители в традиционных индийских костюмах.

© Sputnik / Rodion Proca Группа Zdob si Zdub двадцать два года назад совершила непоправимое

С некоторыми из них Роман разговаривает, а кому-то пытается примерить молдавскую кушму (традиционный головной убор).

Zdob și Zdub прервали молчание выходом нового клипа - видео>>>

Группа Zdob și Zdub не в первый раз музыкой объединяет разные культуры. В 2018 году они презентовали трек "Balkana Mama", в записи которой приняли участие представители трех стран. В клипе на эту песню снялись сами участники Zdob și Zdub, популярная румынская исполнительница Loredana и российский рэпер Лигалайз. Видео сняли в Бухаресте за один день. Страны, участвовавшие в создании трека, представлены в этом видео в виде трех комнат, в каждой из которых происходит свое действие. В какой-то момент границы между комнатами стираются, объединяя всех участников в зажигательном танце.