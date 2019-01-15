Последний романтик Европы: Эминеску, которого мы приобрели

Во вторник, 15 января, исполняется 169 лет со дня рождения классика румынской и молдавской литературы Михая Эминеску

Иван Бурзум, для Sputnik Молдова

Во вторник в Молдове отмечают Национальный день культуры, приуроченный к 169-летию со дня рождения гения. "Последний романтик Европы", " Утренняя звезда" молдавской поэзии", "бесподобный поэт", такими эпитетами наградили Михая Эминеску его поклонники и его недруги (уже после смерти поэта). Жизнь гения литературы, гражданского активиста, журналиста была короткой, но яркой. Об этом — в проекте Sputnik Молдова "История в деталях" (жмите на инфографику ниже).

Эминеску пришлось жить в эпоху больших перемен. В эти годы бурлила политическая жизнь: Бухарест стал столицей нового государства — Румыния, Европа была охвачена революционными настроениями. Все эти события не могли не отразиться на мировоззрении поэта. Он бросил вызов времени своим романтизмом.

Гражданская активность Эминеску пугала его политических оппонентов. Эминесковед Константин Попович писал, что своими разгромными статьями и публицистикой Эминеску "отправил в отставку" два румынских правительства.

Эминеску-журналист выступал против стремления властей к союзу Румынии с Австро-Венгрией, он был сторонником патриотических идей. Но, как часто бывает, политика — это завеса чьих-то экономических интересов. Немецкий и австрийский капитал активно проникали в Румынию, а за "бизнес-сделками", которые касались продажи железной дороги, скупки природных ресурсов и т.п., стояли некоторые политические силы.

Эминеску восемь раз был арестован румынской полицией при самых различных обстоятельствах, против него устраивались провокации. Тем не менее, запугать идейного журналиста не удавалось. Он продолжал разоблачать лицемеров. В результате такого противостояния оппоненты Эминеску объявили его сумасшедшим.

Изнуряющая работа, бедность и духовная неудовлетворенность, депрессии, нервные истощения действительно "привели" его в психиатрическую лечебницу. Но сошел ли поэт с ума под конец своей короткой жизни (умер Эминеску в 39 лет), доподлинно неизвестно.

Cегодня наследие Михая Эминеску — это 17 томов различных произведений — поэзия, проза, драматургия, публицистика, эссе, переводы немецких философов 18 и 19 веков. Стихотворения классика молдавской и румынской литературы звучат на 90 языках мира.