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The Beatles в Кишиневе: о чем говорит необычная афиша концерта

© AFP 2018 / C.PRESS
Культура
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Тема:
Утро с нами! (238)
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The Beatles в Кишиневе: невозможное возможно, а что именно, вы узнаете, прочитав этот текст

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik, Ион Бурзум. Всемирный день британской группы The Beatles, — "тех, с кого все началось", — отмечают в среду, 16 января.

Группа The Beatles
CC BY 2.0 / Roger / beatles 4
Этот день в истории 16 января: от Штефана Великого до The Beatles

Везет Британии, там есть памятные места ливерпульской четверки. А вот жители Санкт-Петербурга могут отправиться на прогулку по городским местам, посвященным The Beatles. Есть там, например, "улица Джона Леннона" — соответствующую табличку на стену дома повесил один из фанатов "жуков". Есть там и паб "Ливерпуль", гордость заведения — барабанная палочка Ринго Старра. Проводят в разных странах и фестивали в честь The Beatles.

Хит Леннона Imagine голосами звезд Молдовы >>>

А что же в Кишиневе? Кроме поклонников, получается, ничего? Раньше в октябре (в день рождения Джона Леннона) организовывался музыкальный фестиваль. Был когда-то на Ботанике и ресторан Beatles. И, получается, все, больше нет памятных мест?!

То ли от скуки, то ли из-за самоиронии, кишиневцы находят все-таки возможность прикоснуться к славе легенды рок-н-ролла… Например, в интернете гуляет афиша, анонсирующая концерт The Beatles в Кишиневе в 2010 году. И фото участников квартета прилагается. Отличная шутка!

Шуточная афиша концерта The Beatles в Кишиневе
© Sputnik / Очевидец
Шуточная афиша концерта The Beatles в Кишиневе

А чтобы действительно окунуться в атмосферу The Beatles, наденьте наушники и послушайте несколько композиций ансамбля. Хорошего прослушивания!

Тема:
Утро с нами! (238)

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Теги:
рок, Всемирный день The Beatles, The Beatles, Кишинев, Культура и искусство
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