Театр "С улицы Роз" представит зрителю новую постановку – спектакль-интригу

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Государственный Молодежный драматический театр "С улицы Роз" приглашает на премьеру. 16 и 17 марта на его сцене публике представят спектакль "Цирюльник из провинции" по мотивам новелл французского писателя Жильбера Сесброна, собранных Нугзаром Лордкипанидзе. В главной роли – заслуженный артист РМ Александр Шишкин.

"Спектакль-исповедь, спектакль-интрига, в котором "маленький" человек пытается донести до "великих мира сего" свое мнение о происходящих событиях. Пытается "достучаться" до черствых сердец правителей и вершителей судеб человеческих свою боль, свои воспоминания, свои мечты", - говорится в аннотации к спектаклю.

С открытием занавеса в зрителе зарождается чувство того, что перед его глазами будет разворачиваться некое необычное действо с мистическим флером. Нейтральный голос то ли с небес, то ли из потустороннего мира вводит в главный зал королевского дворца, освещенный тусклым светом мерцающих свечей, цирюльника. Голос просит поторопиться. "Церемония через полчаса начинается! Мы должны быть готовы! Не подведите".

Посреди зала, в кресле, спиной к зрителям, лицом к огромному парадному портрету с холеными тонкими пальцами рук расположился король. На стене выделяется портрет короля в нежном возрасте, окруженный портретами придворных вельмож.

С некоторой тревогой осмотревшись, Цирюльник снимает плащ и, не торопясь, начинает свое действо. "Вот и я – Ваше величество! Я безгранично счастлив, что удостоился такой высокой чести". С легким прищуром глаз Цирюльник произносит эти слова так, что закрадывается мысль – он пришел сюда не только для того, чтобы побрить короля, но и еще для чего-то.

Спектакль поставил бессменный художественный руководитель театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин. Художественным оформлением занималась Наталья Силина - наша соотечественница, которая сейчас живет и работает в Испании.