Наталья Орейро после выступления в Кишиневе раскрыла секрет своей команды

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро планирует принять участие в кинопроекте об истории России и Уругвая.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро призналась журналистам, что чувствует себя почти русской, и работать в новом туре с российской командой музыкантов и танцоров ей комфортно.

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Орейро дала в Москве пресс-конференцию в рамках своего концертного тура "Unforgettable", который стартовал 16 марта в Кишиневе. В молдавской столице многие зрители обратили внимание, что музыканты певицы говорили на русском.

"В туре я работаю с русской командой, музыкантами и танцорами будут русские. Я чувствую себя почти русской, почему не иметь русскую команду? Мне комфортно... Я очень рада первому концерту в Кишиневе, все было замечательно", - рассказала Орейро на пресс-конференции.

В России выступления пройдут в 13 городах. Концерт в Москве состоится в Крокус Сити Холле 28 марта, завершится тур 16 апреля в Воронеже.

Орейро поделилась также своими планами.

© Photo: VK / Наталия Орейро | Natalia Oreiro Благодарность Sputnik Молдова от Натальи Орейро

"У меня есть в планах кинопроект, но я пока о нем не распространяюсь. Он связан с историей России и моей страны – Уругвая. Если все получится, вы обязательно об этом узнаете", - сказала певица.

Также она призналась, что хотела бы сняться и в российском кинопроекте.

Кстати, эксклюзивный фоторепортаж Sputnik с концерта в Кишиневе оценили на официальной страничке певицы в социальных сетях.

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