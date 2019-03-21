Сексуальная и провокационная: Наталья Гордиенко в новом жарком клипе - видео

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Известная молдавская певица Наталья Гордиенко презентовала новый клип на свою песню "Аривидерчи". Роликом артистка поделилась в социальных сетях.

"Это работа долго ждала своего часа, и вот долгожданная премьера! Клип о любви, о расставании, о сложном выборе, о том, как важно уметь делать правильный выбор в жизни и уметь вовремя уходить", - отметила исполнительница.

Партнером Гордиенко по клипу стал талантливый российский актер Данила Якушев. По мнению певицы, с ним у нее получился "отличный тандем и настоящий киношный роман".

"Режиссер клипа Ирина Миронова, которая сделала его поистине ярким, страстным, интересным", - рассказала Гордиенко.

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