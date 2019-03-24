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Эмили Истрате

Юная певица из Молдовы заставила плакать жюри шоу "Голос.Дети"

© Photo: protv.md
Культура
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Отечественные артисты продолжают удивлять зрителей и жюри шоу "Голос. Дети".

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Пятнадцатилетняя певица из Кишинева Эмили Истратe покорила жюри шоу "Голос. Дети" на Первом канале.

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Для слепых прослушиваний она выбрала цыганский романс "Солнышко" из кинофильма молдавского режиссера Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо". 

Душевное исполнение молдавской артистки покорило наставников, которые судили участников шоу.

В этом сезоне ими стали Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея.

Несмотря на профессиональное исполнение песни никто из наставников не повернулся. Однако у Светланы Лободы на глазах появились слезы. 

И после окончания выступления молдавской участницы она заявила, что хотела бы ее к себе взять, но совершила ошибку.  

"Мне кажется, что мы совершили огромную ошибку, не взяв такую девочку. Как такое может быть? Значит, не сегодня, а в следующий раз. Не расстраивайся, я расстроена больше тебя", - добавила с сожалением Лобода.

Затем Пелагея предложила участнице спеть фрагмент композиции вместе.

За кулисами девочку поддерживала победительница национального отбора на конкурс Евровидение-2019 от Молдовы Анна Одобеску. 

Ранее Эмили Истрате выступала на аналогичном шоу в Украине. Там она взялась исполнить сложную композицию другой представительницы Молдовы на Евровидении Нелли Чобану. Там наша участница прошла в команду Тины Кароль.

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Теги:
Эмили Истрате, шоу голос. дети
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