Юная певица из Молдовы заставила плакать жюри шоу "Голос.Дети"

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Пятнадцатилетняя певица из Кишинева Эмили Истратe покорила жюри шоу "Голос. Дети" на Первом канале.

Для слепых прослушиваний она выбрала цыганский романс "Солнышко" из кинофильма молдавского режиссера Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо".

Душевное исполнение молдавской артистки покорило наставников, которые судили участников шоу.

В этом сезоне ими стали Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея.

Несмотря на профессиональное исполнение песни никто из наставников не повернулся. Однако у Светланы Лободы на глазах появились слезы.

И после окончания выступления молдавской участницы она заявила, что хотела бы ее к себе взять, но совершила ошибку.

"Мне кажется, что мы совершили огромную ошибку, не взяв такую девочку. Как такое может быть? Значит, не сегодня, а в следующий раз. Не расстраивайся, я расстроена больше тебя", - добавила с сожалением Лобода.

Затем Пелагея предложила участнице спеть фрагмент композиции вместе.

За кулисами девочку поддерживала победительница национального отбора на конкурс Евровидение-2019 от Молдовы Анна Одобеску.

Ранее Эмили Истрате выступала на аналогичном шоу в Украине. Там она взялась исполнить сложную композицию другой представительницы Молдовы на Евровидении Нелли Чобану. Там наша участница прошла в команду Тины Кароль.