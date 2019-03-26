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Кинопленка, архивное фото

На международном кинофестивале во Франции показали молдавкую короткометражку

© Flickr/ Miquel Angel Pintanel Bassets
Культура
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Молдавское кино есть, и его ценят за границей. Об этом свидетельствует очередной показ молдавского фильма на международном кинофестивале.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В рамках официального конкурса в международном разделе короткометражных фильмов на Международном фестивале кино и музыки во французском городе Обань был показан молдавский короткометражный фильм. 

Картину "TODAY ARTIST, TONIGHT TAXIST" на фестивале представили режиссер Дмитрий Гросей и член творческой группы Сергей Теренте.

"Счастлив, что мы туда попали. Особенно рад за Сергея Теренте, который выступил в трех качествах в фильме (главная роль, композитор и соавтор), а также за всю нашу команду любителей, которые за наши небольшие деньги, сумели сделать что-то, что оценили в мире", - заявил в Facebook Гросей.

Международный фестиваль кино и музыки в городе Обань является одним из крупнейших в Европе и нацелен на популяризацию кинематографического творчества, но в особенности музыки кино.

В этом году во время фестиваля было проведено несколько мастер-классов с европейскими профессионалами в области звука и музыки кино. Присутствовали также почетные гости из Соединенных Штатов Патрик Дойл или Тревор Джонс, композиторы, которые работали с такими крупными режиссерами, как Брайан де Пальма, Терренс Малик и Алан Паркер.

Участие Дмитрия Гросея и Сергея Теренте в этом престижном кинофестивале стало возможным при финансовой поддержке Национального центра кинематографии Молдовы.

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Теги:
молдавское кино, кинематограф, Кино
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