В Кишиневе состоялось награждение театральных деятелей премиями UNITEM

Награды были вручены в 38 номинациях в канун Всемирного дня театра.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В канун Всемирного дня театра в Кишиневе состоялась 18-я ежегодная церемония вручения премий Театрального союза Молдовы (UNITEM). Награды вручались за лучшие театральные работы 2018 года.

Были названы победители в 38 номинациях, в том числе были вручены 14 именных премий, специальная премия жюри и премия "Человеку из-за кулис".

Лучшим драматическим спектаклем члены жюри признали постановку "Виконт" Муниципального театра кукол "Гугуцэ". Премию за лучшую женскую роль получила Даниэла Бурлака - спектакль "Гардения" (театр "Geneza Art"). Приз за лучшую мужскую роль достался Александру Шишкину - пьеса "Цирюльник из провинции" (театр "С улицы Роз").

Были определены победители и в других номинациях. Лучшая женская роль второго плана — Дана Чобану, театр "Geneza Art". Лучшая мужская роль второго плана — Петру Хадыркэ, Национальный театр им. Михая Эминеску. Лучшие роли в театре кукол — Нина Лефтер и Наталья Брэгуцэ, "Ликурич". Премия за лучшую режиссерскую работу — Алексей Висарион, Национальный театр им. Михая Эминеску.

Полный список победителей во всех номинациях опубликован на сайте Театрального союза.

Награды вручала депутат парламента, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

Торжественная церемония состоялась в зале Национального Театра "Сатирикус Ион Лука Караджале".

Всемирный день театра отмечается в мире ежегодно 27 марта. Праздник проходит под девизом "Театр помогает взаимопониманию и укреплению мира между народами".

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