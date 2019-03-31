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Танец Молдовеняска в исполнении артистов Государственного ансамбля народного танца Жок

Вернуть былую славу: что происходит в молдавском ансамбле "Жок"

© Sputnik / Т. Ананьина
Культура
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В лучшие времена коллектив показал свое мастерство в 70-ти странах мира. А теперь его руководство ищет возможности, чтобы возобновить гастрольную деятельность.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Национальный балет "Жок" старается вернуть себе былую славу и вновь стать визитной карточкой Молдовы. Долгое время ансамбль не выезжал на гастроли, и это добавило ему популярности не только за пределами республики, но и внутри страны. Не так давно по инициативе руководства коллектива был проведен опрос населения о том, что известно гражданам о легендарной труппе. Выяснилось, что о "Жоке" молдавская молодежь не знает ничего, рассказала генеральный директор национального балета Алена Стрымбяну.

  • Национальный балет Жок
    Национальный балет "Жок"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Национальный балет Жок
    Национальный балет "Жок"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Национальный балет Жок
    Национальный балет "Жок"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Национальный балет Жок
    Национальный балет "Жок"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Национальный балет Жок
    Национальный балет "Жок"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Национальный балет Жок
    Национальный балет "Жок"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Национальный балет Жок
    Национальный балет "Жок"
    © Sputnik / Nicu Goncear
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© Sputnik / Nicu Goncear
Национальный балет "Жок"

В поисках импрессарио

Как пояснила Стрымбяну, после 90-х годов "Жок" практически перестал гастролировать. Нынешнее руководство связывает это с отсутствием менеджмента, отвечающего требованиям времени. Прежний руководитель ансамбля народный артист СССР маэстро Владимир Курбет, который возглавлял труппу с 1958 года, последнее время тяжело болел, что сказывалось и на ситуации в ансамбле. С его уходом, одним из главный направлений для нового руководства стало продвижение "Жока".

Ветераны Жока устроили шоу
© Photo: Youtube.com / Nicu Goncear
Ветераны "Жока" доказали: возраст танцам не помеха

"Одна из наших целей - найти мировое агентство по импрессариату, с помощью которого мы могли бы передать наше художественное богатство всему миру, говорить о Молдове и о нашей национальной идентичности", - рассказала Стрымбяну.

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Найти агентство, желающее заняться зарубежными концертами ансамбля "Жок" не просто. На гастроли коллектив выезжает в составе 80-ти человек, а это означает большие расходы. Тем не менее, "Жоку" удалось в прошлом году выехать с выступлениями в Израиль и в румынский город Яссы. Для того, чтобы вновь завоевать признание аудитории, хореографы возрождают старинные танцы, которые очень долго не ставились на сцене. Например, на закрытии фестиваля "Мэрцишор" в этом году после двенадцатилетнего перерыва была исполнена "Транскарпатская сюита".

"Совсем недавно мы также восстановили "Молдавскую сюиту". Это - огромное произведение, в котором надо еще и актерски сыграть. Ведь артисты не только танцуют, но и играют роли", - рассказал первый балетмейстер "Жока" Евгений Санду.

Сейчас "Жок" усиленно работает над тем, чтобы сохранить свой уникальный стиль и технику, наработанные за 75 лет существования ансамбля. При этом концерты стремятся превратить в шоу с использованием световых проекций.

Смена поколений

Ansamblul Joc la 65 de ani ( Nunta Moldoveneasca part.1)
© Youtube / Dumitru Baltatesu
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Возрождение ансамбля идет параллельно с обновлением труппы. Правда, меняющийся состав национального балета "Жок" - это, скорее, вынужденная мера. Коллектив сталкивается с текучкой кадров: как только новые танцоры набираются опыта, им предлагают выгодные контракты за пределами страны, рассказал Евгений Сандул.

За помощью ансамбль обратился в Национальный хореографический колледж. Таким образом, часть студентов проводят свои занятия не в стенах учебного заведения, а набираются опыта в репетиционном зале труппы "Жока".

"Они заканчивают колледж и приходят к нам на работу. Потом какой-то процент уезжает, и мы вынуждены привлекать новых студентов. Сейчас в труппе приблизительно 60 на 40 процентов молодых артистов и студентов", - рассказал балетмейстер.

Национальный балет Жок
© Sputnik / Nicu Goncear
Национальный балет "Жок"

Как пояснил Сандул, народные молдавские танцы отличаются быстрым темпом и сложной техникой. Учитывая, что состав "Жока" проходит через этап обновления, для старшего поколения важно сохранить старую школу, которая отличается высокими стандартами танцевального искусства. Свой опыт молодому поколению передают танцоры, которые выступали в ансамбле на пике его славы.

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