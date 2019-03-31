Настя Лисовая - в сегодняшнем эфире шоу "Ты супер!"

Друзья, близкие, все те, кто поддерживает представительницу Молдовы, с нетерпением ждут того часа, когда смогут увидеть ее выступление.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Трансляция международного вокального конкурса "Ты супер!" с участием молдавской участницы, девятилетней Анастасии Лисовой, состоится в воскресенье, 31 марта.

Передачу можно будет посмотреть, начиная с 20.10, на сайте Sputnik Молдова и в эфире телеканала НТВ Молдова.

Талант вопреки

В конкурсе "Ты супер!" участвуют дети из малообеспеченных семей, сироты, ребята, которые находятся под опекой, оставшись без родителей. Не исключение – Настя Лисовая, которая несмотря на то, что осталась без родителей, серьезно занимается музыкой и танцами.

"Так случилось, что Настя осталась без родителей с шестимесячного возраста. В три-четыре года она начала петь и танцевать, сама включала музыку и пела, потом участвовала в выступлениях в детском саду", - рассказала бабушка Насти Екатерина Лисовая.

Потом девочка поступила одновременно в общеобразовательную школу и школу искусств по классу фортепиано и вокала.

"В ноябре в Рыбнице проходил конкурс "Новые имена XXI века", в котором Настя заняла первое место. Много раз девочка участвовала в международных конкурсах по бальным танцам, в том числе в чемпионате Европы, который проходил в Кишиневе", - добавила Екатерина.

Девочку поддерживают земляки – участники группы DoReDoS, которые завоевав первое место на "Новой волне" в Сочи, а в следующем году представили Молдову на одном из самых популярных музыкальных "состязаний" планеты – "Евровидении-2018", где получили приз за лучшую постановку номера.

Для конкурса "Ты супер!" девочка подготовила песню "33 коровы" из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания!".

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