Он будет жать на особую кнопку - чем наградили молдавского артиста

Молдавский артист Ион Палади был удостоен престижной награды от Youtube за число просмотров и подписчиков на его песни в интернете.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Молдавские народные песни всегда привлекали слушателей с постсоветского пространства и из-за рубежа своей уникальной ритмикой, мелодичностью и зажигательностью.

Наши артисты прославляли Молдову далеко за ее рубежами, а песни ими исполненные, становились настоящими хитами.

Сегодня популярность артиста меряют не по мере зрительской любви, а, скорее, по числу подписчиков в глобальной Сети.

Артист из Молдовы, прославившийся песней 25 миллионов просмотров, прославился за рубежом именно так. Зак этот рекорд администраторы Youtube наградили его "Серебряной кнопкой" - символом популярности в Сети.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы со мной не только на Youtube, но и на моей странице в Facebook и Instagram. Моя мечта - привлечь миллион подписчиков на мой канал YouTube", - отметил артист в соцсетях.

В настоящий момент на страницу молдавского исполнителя подписаны 110 тысяч пользователей интернета. Так, что до поставленной цели, еще далеко.