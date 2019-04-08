В центре Кишинева воздвигнут новый памятник

Российский центр науки и культуры выступил с инициативой установить в Кишиневе памятник первому космонавту, проект должен быть рассмотрен местными властями 11 апреля.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Памятник, посвященный первому космонавту Юрию Гагарину, будет установлен в центре столицы, прямо в сквере на бульваре, носящем его имя.

Инициатива принадлежит Российскому центру науки и культуры, событие планируется приурочить к 85-летию со дня рождения космонавта.

Местные власти должны обсудить эту идею 11 апреля во время заседания Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального совета Кишинева.

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Средства на разработку проекта и воздвижение памятника будут выделены Российским центром науки и культуры в Молдове.

После одобрения решения муниципальным советом Российский центр науки и культуры в Республике Молдова запросит одобрение Национального совета исторических памятников при Министерстве образования, культуры и исследований, а также Академии наук Молдовы.

В более чем 15 государствах мира есть памятники, посвященные первому полету человека в космос.

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12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил свой первый полет в космос на борту корабля "Восток", став первым космонавтом в истории. Ежегодно 12 апреля отмечается Международный день космонавтики. Юрий Гагарин был в Молдове в 1966 году. Он встретился с властями страны, с учениками и студентами, пообщался с простыми гражданами, посетил погреба Крикова, принял участие в молдавской свадьбе. Стоит отметить, что и Молдова в те времена вносила свой вклад в развитие комической отрасли, являясь основным разработчиком и производителем продовольствия для космонавтов.

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Идея установить памятник, посвященный Юрию Гагарину, в принципе, уже не нова – в 2011 году несколько муниципальных советников предложили воздвигнуть памятник в районе железнодорожного вокзала.

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