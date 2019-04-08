Дорин Фрикатану и Марина Сергеева: счастливым танцора делают страдания

Дорин и Марина рассказали Sputnik о том, как они готовятся к Чемпионату Европы WDC среди профессионалов по латиноамериканским танцам, за что больше всего ценят танцы, и в чем видят возможности развития.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Двукратные чемпионы Европы, многократные финалисты мировых первенств, танцоры из Молдовы Дорин Фрикатану и Марина Сергеева едут в Москву, чтобы принять участие в Чемпионате Европы WDC среди профессионалов по латиноамериканским танцам и отстоять титул чемпионов континента.

"Танцы расширяют наши границы"

Дорин:

Я первый раз пришел в танцы в 5 или в 6 лет. У меня был учитель из Иерусалима. Он в первый день нарисовал мне кружечек на полу, и я там 45 минут простоял с поднятыми руками. Больше я на танцы не ходил до 12 лет.

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Когда я был маленьким, нас очень часто приглашали на свадьбы, и мне приходилось танцевать с мамой, потому что отец с нами не живет. Я думаю, что с этого все и началось. Я обожал танцевать. Вообще я в детстве был очень подвижный, энергичный, занимался во всех кружках, которые были в городе. Наша соседка, у которой дочь танцевала, стала меня уговаривать тоже записаться в секцию и стать партнером ее дочери. И в конце концов уговорила. С тех пор я остался в танцах. Интересно, что все девочки, с кем я тогда занимался, бросили танцы.

© Photo : Олег Коныжев Дорин Фрикатану и Марина Сергеева, Молдова

Марина:

Я танцую с пеленок. У меня все детство было танцевальное. Это, наверное, и самое приятное и самое неприятное, что вспоминается (смеется). Благодаря танцам я узнала очень много! Танцевальная жизнь — это прекрасная возможность познания окружающего мира и себя через него.

Дорин:

А еще я благодаря танцам пять языков выучил.

"Всё доводить до совершенства"

Дорин:

Марина — отличница по жизни. Стремится во всем быть точной, всё доводить до совершенства.

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Марина:

У Дорина много энергии, надолго хватит (смеется). Он умеет ею и меня заражать.

"Танцы — это не для всех, это для самых выносливых"

Дорин:

По-настоящему счастливым танцора делают страдания. Поначалу в юношеском возрасте ты прислушиваешься ко всему, что тебе говорят. Но потом, постепенно обретая профессионализм, ты начинаешь слушать себя самого. От того, сколько ты "напотел" за годы работы, и появляется ощущение счастья. Танцы — это не для всех, это для самых выносливых.

© Photo : Иван Иванович Дорин Фрикатану и Марина Сергеева, Молдова

"Главное — знать, откуда мы идем"

Марина:

Танцы, конечно, меняются, ничто не стоит на месте. Я не хочу сказать, что это хорошо или плохо. Это так — прогресс есть. Из-за этого произошло разделение на разные федерации, где-то больше спортивная составляющая, где-то — художественная. Мы любим исходить из истоков, от того, как это было изначально в латиноамериканских танцах, а потом уже привносить свое.

Дорин:

Танцы поменялись, потому что раньше не было компьютеров и интернета, а сейчас есть. Скорость движения глобально изменилась. Мы двигаемся немножко "с головой", а новое поколение будет двигаться быстрее, чем мы. Музыка стала медленнее и движений больше появилось. Так эволюция в балете произошла. И в танцах то же самое происходит. Сначала было все латиноамериканское, а потом пошло в разные стили и направления. Многие танцоры их ищут, что-то меняют.

© Photo : Светозар Андреев Дорин Фрикатану и Марина Сергеева, Молдова

Марина:

Негативная сторона в том, что все стало немного поверхностней. Позитивная сторона, что прибавляются новые взгляды, новые элементы. Но для нас главное — знать, откуда мы идем, и тогда мы будем видеть, куда двигаться дальше.

"К счастью, мы остановились на бальных танцах, поэтому мы сегодня здесь"

Дорин:

Если бы не танцы, я был бы адвокатом. Но я давно забросил право. А мог стать и доктором, как мама.

Марина:

А мои родители — танцоры, поэтому у меня других вариантов не было. Но если бы вдруг не танцы, то это могло быть что-то связанное с образованием. К счастью, мы остановились на бальных танцах, поэтому мы сегодня здесь.

"Все турниры разные и по-своему уникальны"

Дорин:

Один из самых любимых залов — это Кремль. Это особое место, особая публика. Но вообще приоритеты у нас все время меняются. Мне с самых первых выступлений очень нравилось танцевать в Блэкпуле. Это был зал мечты. Он и сейчас самый любимый турнир на 100%. Выступать там не только огромное удовольствие, но и большая ответственность. Это турнир во многом решающий и один из самых сложных. И если в Блэкпуле все получается, это приносит максимальное удовольствие.

Чемпионат Европы WDC

Марина:

В Инсбруке мы любим танцевать. Еще нам очень понравился турнир у Жени Смагина и Полины в Питере. Мы заметили, что когда соревнования организовывают люди, которые сами танцевали раньше, тогда получаются очень хорошие турниры, на которых приятно танцевать. Все турниры разные и по-своему уникальны.

Дорин:

Самые любимые турниры те, где происходят большие прорывы — меняется место, например. Такие турниры оказывают большое эмоциональное влияние на нас.

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Марина:

В WDC работают профессионалы, и каждый турнир проводится на высоком уровне. Так что нам грех жаловаться. Мы очень счастливые.

"Мы очень активно готовимся, работаем над новой программой"

Дорин:

Все готовятся к чемпионату Европы, все пытаются добиться титула чемпиона, но кто им станет, решится только в день турнира.

Марина:

Мы очень ждем этот турнир. Это один из наших любимых залов, как мы уже говорили. У нас и поддержка будет друзей и родственников. Ну, и хочется какого-то необычного ощущения.

Дорин:

Хочется, как говорится, расписаться на этом (смеется). Для этого мы все и делаем сейчас. Сейчас у нас первый турнир после января. Мы очень активно готовимся, работаем над новой программой, новыми элементами. У нас будет еще один турнир в Инсбруке, потом будет три показательных выступления и потом уже приедем в Москву. Очень ждем этого момента.

Марина:

Всем, кто будет в Кремлевском дворце 13 апреля, мы хотим пожелать наслаждаться происходящим.

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13 апреля в Москве, в Кремлевском дворце пройдет Чемпионат Европы WDC среди профессионалов по латиноамериканским танцам. Генеральный партнер чемпионата Европы – "Газпромбанк" (АО). Организатор танцевального события, а также его постоянный ведущий — заслуженный деятель искусств России, президент РТС, почетный вице-президент WDC, Вице-президент APDC Станислав Попов.

Sputnik выступает Международным информационным партнером Чемпионата Европы WDC по латиноамериканским танцами.

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