В органном зале в Кишиневе открывается IX музыкальный фестиваль имени Баха

В рамках фестиваля с 11 по 19 апреля состоятся концерты с участием музыкантов из Германии, Италии, Монако и России.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Девятый международный фестиваль имени Иоганна Себастьяна Баха открывается в органном зале в столице Молдовы. Ожидается, что фестиваль станет одним из самых значимых музыкальных событий весны в Молдове.

Фестиваль проводится при сотрудничестве столичного органного зала и Культурного фонда Иоганна Себастьяна Баха, созданного в 2014 году для поддержки молодых талантов. В рамках фестиваля с 11 по 19 апреля состоятся концерты с участием музыкантов из Германии, Италии, Монако и России.

Откроет музыкальный форум концерт "Бах и итальянцы" с участием национального камерного оркестра. В программе — произведения Й. С. Баха, Вивальди, А. Марчелло, Г. Б. Платти, Г. Б. Перголеси.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится вечер джаза, связанный с фестивалем общей идеей импровизации — считается, что импровизация была важным элементом в творчестве гениального композитора.

Сообщается, что концерты будут начинаться в 18.00, стоимость билетов, в зависимости от места, составит от 100 до 200 леев.

Первый этап реставрации органного зала Молдовы был завершен еще в 2017 году, затем была проведена реконструкция холла и концертного зала. Кишиневцев смутил зеленый цвет, в который оказались выкрашены архитектурные элементы колонн здания. По задумке реконструкторов, этот цвет должен гармонировать с цветом медных кровли, парапетов и карнизов, которые со временем покроются зеленой патиной.

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