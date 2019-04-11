В Молдове дадут джаза: по всей республике пройдет международный фестиваль

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Медные и завораживающие звуки саксофона, уникальные голоса, синтез хип-хопа и битбокса и, конечно же, уникальная атмосфера. В республике в седьмой раз пройдет Международный джазовый фестиваль, который вряд ли оставит равнодушным кого-то из любителей этого потрясающего музыкального направления.

С 16 по 18 апреля в Кишиневе, Тирасполе, Сороках и Тараклии звуки джазовой музыки станут привычными, а зрители смогут насладиться различными джазовыми композициями, аранжировками и, даже, переплетениями различных музыкальных стилей. Информационным партнером мероприятия выступает Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

В фестивале примут участие музыканты и артисты из США, Великобритании, Бразилии, Германии, Италии, Польши, Румынии, России, Украины и Молдовы.

В столице нашей страны концерты состоятся 16, 17 и 18 апреля в Национальной филармонии им. Сергея Лунчевича, начало - в 19.00. А вот в Сороках, Тирасполе и Тараклии пройдут не только выступления творческих коллективов, но и музыкальные мастер-классы для всех желающих.

По словам организаторов, важность джазового фестиваля состоит в том, что он знакомит молдавских зрителей с культурой, традициями международной и отечественной джазовой музыки, становится платформой для международного сотрудничества представителей разных культур.

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Подготовили организаторы и сюрприз для зрителей – новый проект „Adventure”, который будет представлен 18 апреля музыкантами из 5 стран мира, в том числе из США. Композиции, которые будут звучать в рамках проекта, написаны молдавскими композиторами. Не будет "кусаться" и стоимость билетов – она будет варьировать от 100 до 250 леев.

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