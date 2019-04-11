15:32 11 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.65
Поиск
Джаз

В Молдове дадут джаза: по всей республике пройдет международный фестиваль

CC0 / Pixabay / contratempo
Культура
Получить короткую ссылку
21 0 0

На протяжении трех дней в Молдове развернется настоящая джазовая феерия – в ряде городов республики пройдет VII-й выпуск международного фестиваля “Jazz`n Chișinău International Festival”.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Медные и завораживающие звуки саксофона, уникальные голоса, синтез хип-хопа и битбокса и, конечно же, уникальная атмосфера. В республике в седьмой раз пройдет Международный джазовый фестиваль, который вряд ли оставит равнодушным кого-то из любителей этого потрясающего музыкального направления.     

С 16 по 18 апреля в Кишиневе, Тирасполе, Сороках и Тараклии звуки джазовой музыки станут привычными, а зрители смогут насладиться различными джазовыми композициями, аранжировками и, даже, переплетениями различных музыкальных стилей. Информационным партнером мероприятия выступает Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

В фестивале примут участие музыканты и артисты из США, Великобритании, Бразилии, Германии, Италии, Польши, Румынии, России, Украины и Молдовы.

В столице нашей страны концерты состоятся 16, 17 и 18 апреля в Национальной филармонии им. Сергея Лунчевича, начало - в 19.00. А вот в Сороках, Тирасполе и Тараклии пройдут не только выступления творческих коллективов, но и музыкальные мастер-классы для всех желающих.  

По словам организаторов, важность джазового фестиваля состоит в том, что он знакомит молдавских зрителей с культурой, традициями  международной и отечественной джазовой музыки, становится  платформой для международного сотрудничества представителей разных культур.

В органном зале в Кишиневе открывается IX музыкальный фестиваль имени Баха>>>

Подготовили организаторы и сюрприз для зрителей – новый проект „Adventure”, который будет представлен 18 апреля музыкантами  из 5 стран мира, в том числе из США. Композиции, которые будут звучать в рамках проекта, написаны молдавскими композиторами. Не будет "кусаться" и стоимость билетов – она будет варьировать от 100 до 250 леев.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Музыка как источник дохода: какие исполнители зарабатывают больше всех
Музыка из будущего: Bohemian Rhapsody в исполнении робота покорил Сеть - видео
Музыка побеждает рак: когда поешь вопреки тому, что хочется кричать от тоски
Теги:
композиция, музканты, джаз, фестиваль, музыка
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Будьте, как дома: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире - фото
В Якутии изготовили «Оскар» для создателей «Игры престолов»
В Якутии изготовили "Оскар" для создателей "Игры престолов"
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Молдавии: как это было

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться