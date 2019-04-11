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В Кишиневе открылся XXIII Международный салон детской и юношеской книги

CC0 / Pixabay / congerdesign
Культура
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В этом году традиционный смотр собрал издателей и книготорговцев из восьми стран мира.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В Кишиневе в четверг открылся XXIII Международный салон детской и юношеской книги. В нем принимают участие более сотни издательств и книготорговых сетей из Молдовы, Румынии, Китая, Франции, Германии, Польши, Турции и Украины.

Посетителей ждут до 14 апреля на территории выставочного центра "Moldexpo". В программе события — презентация 60 новых книг отечественных и зарубежных авторов.

Кроме Международного книжного салона для детей и молодежи, который проводится весной, в Молдове проходит и осенний книжный салон "Bookfest".

Организаторами открывшегося сегодня мероприятия стали национальное отделение Международного совета детской и молодежной книги (IBBY), Министерство образования, культуры и исследований, Национальная детская библиотека имени Иона Крянгэ, Союз издателей Молдовы, Союз писателей Молдовы, примэрия Кишинева, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО.

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Международный совет по книгам для молодёжи  — международная некоммерческая организация, занимающаяся литературой для детей и юношества была основана в Швейцарии в 1953 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. В настоящее время состоит из 76 национальных секций, действующих в разных странах мира.

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