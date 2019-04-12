Новинки и сюрпризы: как прошло открытие салона детской книги в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Открытие салона детской книги прошло при полном аншлаге. Маленьких посетителей привозили на книжную выставку организованными группами из разных районов страны.

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Дети и подростки могли познакомиться со своими любимыми авторами, которое также присутствовали на мероприятии.

Книга-сюрприз для каждого

Ежегодно салон детской книги, организованный при содействии министерства образования, культуры и исследований дарит детям, пришедшим на выставку, по экземпляру одного из произведений. В этом году книгой-сюрпризом стала работа молдавской писательницы Клаудии Партоле "Кот и его семь жизней".

Как призналась автор во время открытия выставки, вдохновение при написании рассказов для самых маленьких читателей она черпает из воспоминаний своего детства. 15 тысяч экземпляров детского произведения "Кот и его семь жизней" раздадут на выходе с выставочного центра.

"Мы надеемся, что книга понравится детям, и это подвигнет их прийти на выставку в следующем году", - поделилась своими ожиданиями сотрудница Национальной библиотеки Кристина Савин.

Международный салон детской книги в этом году представил 60 книжных новинок. Львиная доля из них принадлежит молдавским авторам. Как отметил детский писатель Титус Штирбу, несмотря на любовь к гаджетам, школьники все равно тянутся к печатному на бумаге тексту.

"Последние две недели я встречался со школьниками из разных учебных заведений. Что могу сказать: на своих встречах я реализую несколько сотен книг. Я продаю их не дорого. И у меня складывается впечатление, что читатель все-таки есть", - высказал свое мнение детский автор.

Гарри Потер не сдает позиций

На международной выставке книг для детей и молодежи представлены произведения и книгоиздательства из восьми стран - Молдовы, Румынии, Китая, Франции, Германии, Польши, Турции и Украины. Как отметил менеджер одного из издательств Влад Крецу, современные подростки, которым не чужда книга, в последние годы стремятся читать литературу, которая является популярной во всем мире. Хотя хитом продаж в Молдове по-прежнему книги о волшебнике Гарри Потере. Любимые произведения и новинки детской литературы у некоторых изданий можно купить со скидкой от 20-до 50%. В среднем цена детской книги варьируется в пределах 100 лев, произведение, рассчитанное на подростков - в пределах 140.