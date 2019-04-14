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Призеры чемпионата Европы по латиноамериканским танцам WDC среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце (слева направо): Кирилл Белоруков и Полина Телешова (Россия) - второе место, Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Молдавия) - первое место, Павел Звычаный и Оксана Лебедев (Германия) - третье место.

В Кремле аплодировали танцорам под гимн Молдовы

© Sputnik / Владимир Вяткин
Культура
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Чемпион по танцам из Молдовы впервые за шестнадцать лет выступит на родине.

Sputnik, Лев Рыжков

В московском Кремле прошел Чемпионат Европы WSC среди профессионалов по латиноамериканским танцам 2019 года. Международное жюри признало лучшими танцорами континента пару, выступавшую под молдавским флагом – Дорина Фрикатану и Марину Сергееву. Sputnik выступил информационным партнером Чемпионата.

Из двадцати двух стран

Дорин Фрикатану и Марина Сергеева дважды занимали высшую ступень европейского пьедестала почета. И в это  раз они приехали отстоять титул  лучших танцоров.

  • Павел Звычаный и Оксана Лебедев (Германия) выступают на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
    Павел Звычаный и Оксана Лебедев (Германия) выступают на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве
    © Sputnik / Владимир Вяткин
  • Массимо Арколин и Лаура Змажковикова (Италия) выступают на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
    Массимо Арколин и Лаура Змажковикова на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
    © Sputnik / Владимир Вяткин
  • Мануэл Фригетто и Дарья Середа (Италия) выступают на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
    Мануэл Фригетто и Дарья Середа (Италия) выступают на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
    © Sputnik / Владимир Вяткин
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© Sputnik / Владимир Вяткин
Павел Звычаный и Оксана Лебедев (Германия) выступают на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве

На танцевальном паркете малого зала Государственного Кремлевского дворца за победу состязалось 48 пар из двадцати двух государств.Напряженнейшая борьба происходила в ритмах самбы, румбы, пасодобля и ча-ча-ча. У Дорина и Марины были серьезные соперники. Например, чемпионы Германии Павел Звычаный и Оксана Лебедева, итальянские танцевальные дуэты Массимо Арколина и Лауры Змажковиковой, Мануэля Фригетто и Дарьи Середы. Также за призы и титулы боролись танцоры из Приднестровья Рустам Тагиев и Марина Исаева.

Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Молдавия) выступают на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
© Sputnik / Владимир Вяткин
Дорин Фрикатану и Марина Сергеева на танцевальном паркете Кремлевского дворца

В напряженной, веселой, полной страсти борьбе, под музыку в исполнении группы "7 ветров" и джаз-бэнда "Данслэнд" имени Семена Мильштейна прошло более четырех часов. Во время перерывов зрители сами выходили на паркет и пробовали себя в танце.

Когда международное жюри объявило о победе Дорина Фрикатану и Марины Сергеевой, кремлевский зал поддержал триумфаторов криками восторга. За несколько победных лет у танцевальной пары  российской столице появилось множество болельщиков.

Проездом из Гонконга

Корреспондент Sputnik побеседовал с Дорином Фрикатану. Танцор ответил, что ему очень приятно танцевать в Кремле.

"Я чувствую себя как дома. Здесь очень красиво, очень богато. Я думаю, что сочетание красоты самого зала с великолепием танцев и музыки, создает практически идеал", - признался чемпион.  

Радость победы подкреплена у Дорина еще и тем фактом, что сегодня он выступит на родине. Впервые за шестнадцать лет.

"Да-да, именно столько я не танцевал дома. И вот, наконец, вечером я появлюсь в танцевальном шоу. Почему я так долго не выступал на родной земле? Дело в том, что мои родители эмигрировали в Италию. В Молдове у меня осталась только бабушка. И, хотя я сам сейчас уже двенадцать лет живу и работаю в Гонконге, мои корни – до сих пор в Молдове",- поделился танцор.

Фрикатану и Сергеева: счастливым танцора делают страдания>>>

Дорин Фрикатану признался, что у него нет никакого искушения сменить гражданство.

"Я мог бы получить гонконгский паспорт. И не только гонконгский. Мне многие страны предлагали танцевать под их флагом, но я все-таки держусь за свою страну. Я – патриот", - с гордостью сказал он.

Молдова доказала свое первенство по латиноамериканским танцам. Но, как отметил президент Российского танцевального союза Станислав Попов, язык искусства и особенно язык танца становится универсальным языком общения. Смотреть видео послушать радио прочитать другие новости

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