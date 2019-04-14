В Кремле аплодировали танцорам под гимн Молдовы

Sputnik, Лев Рыжков
В московском Кремле прошел Чемпионат Европы WSC среди профессионалов по латиноамериканским танцам 2019 года. Международное жюри признало лучшими танцорами континента пару, выступавшую под молдавским флагом – Дорина Фрикатану и Марину Сергееву. Sputnik выступил информационным партнером Чемпионата.
Из двадцати двух стран
Дорин Фрикатану и Марина Сергеева дважды занимали высшую ступень европейского пьедестала почета. И в это раз они приехали отстоять титул лучших танцоров.
- Павел Звычаный и Оксана Лебедев (Германия) выступают на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве© Sputnik / Владимир Вяткин
- Массимо Арколин и Лаура Змажковикова на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве.© Sputnik / Владимир Вяткин
- Мануэл Фригетто и Дарья Середа (Италия) выступают на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце в Москве.© Sputnik / Владимир Вяткин
На танцевальном паркете малого зала Государственного Кремлевского дворца за победу состязалось 48 пар из двадцати двух государств.Напряженнейшая борьба происходила в ритмах самбы, румбы, пасодобля и ча-ча-ча. У Дорина и Марины были серьезные соперники. Например, чемпионы Германии Павел Звычаный и Оксана Лебедева, итальянские танцевальные дуэты Массимо Арколина и Лауры Змажковиковой, Мануэля Фригетто и Дарьи Середы. Также за призы и титулы боролись танцоры из Приднестровья Рустам Тагиев и Марина Исаева.
В напряженной, веселой, полной страсти борьбе, под музыку в исполнении группы "7 ветров" и джаз-бэнда "Данслэнд" имени Семена Мильштейна прошло более четырех часов. Во время перерывов зрители сами выходили на паркет и пробовали себя в танце.
Когда международное жюри объявило о победе Дорина Фрикатану и Марины Сергеевой, кремлевский зал поддержал триумфаторов криками восторга. За несколько победных лет у танцевальной пары российской столице появилось множество болельщиков.
Проездом из Гонконга
Корреспондент Sputnik побеседовал с Дорином Фрикатану. Танцор ответил, что ему очень приятно танцевать в Кремле.
"Я чувствую себя как дома. Здесь очень красиво, очень богато. Я думаю, что сочетание красоты самого зала с великолепием танцев и музыки, создает практически идеал", - признался чемпион.
Радость победы подкреплена у Дорина еще и тем фактом, что сегодня он выступит на родине. Впервые за шестнадцать лет.
"Да-да, именно столько я не танцевал дома. И вот, наконец, вечером я появлюсь в танцевальном шоу. Почему я так долго не выступал на родной земле? Дело в том, что мои родители эмигрировали в Италию. В Молдове у меня осталась только бабушка. И, хотя я сам сейчас уже двенадцать лет живу и работаю в Гонконге, мои корни – до сих пор в Молдове",- поделился танцор.
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Дорин Фрикатану признался, что у него нет никакого искушения сменить гражданство.
"Я мог бы получить гонконгский паспорт. И не только гонконгский. Мне многие страны предлагали танцевать под их флагом, но я все-таки держусь за свою страну. Я – патриот", - с гордостью сказал он.
Молдова доказала свое первенство по латиноамериканским танцам. Но, как отметил президент Российского танцевального союза Станислав Попов, язык искусства и особенно язык танца становится универсальным языком общения. Смотреть видео послушать радио прочитать другие новости
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