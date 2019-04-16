Куля: Jazz`n Chișinău International Festival стремится продвигать культуру

Организаторы Jazz`n Chișinău International Festival рассказали, чем будут удивлять публику, и о том, какова главная цель фестиваля.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Главная цель Jazz`n Chișinău International Festival - продвижение культуры в Молдове. Об этом заявил в ходе пресс-конференции во вторник Валериу Куля, директор фестиваля, который пройдет в нашей стране уже в седьмой раз.

Открытие фестиваля, информационным партнером которого выступает Международное информационное агентство и радио Sputnik, состоится вечером 16 апреля. В Национальной филармонии имени Сергея Лункевича в этот вечер выступят два музыкальный коллектива из Польши и Германии.

"В этом году мы сотрудничаем с посольством России, Российским центром науки и культуры, с посольством Украины. За что мы им очень благодарны. На фестивале в этот раз много специальных гостей мирового уровня, чему мы несказанно рады", - подчеркнул Куля.

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По его словам, специальные гости, которые выступят на концерте-открытии, Dominik Wania Trio из Польши и Paul Heller Quartet из Германии, - это супер инструменталисты.

"Уже не первый год фестиваль получает много заявок на выступление. Есть музыканты из Нью-Йорка, Шанхая, Токио. Есть гости из России. Благодаря посольству РФ в Молдове и РЦНК сегодня ночью к нам прибудет трио Дарьи Чернаковой, которая родилась в Кишиневе", - добавил директор фестиваля.

Он также отметил, что Jazz`n Chișinău International Festival ставит перед собой цель привлекать к выступлению молодые таланты, за которыми постоянно следят организаторы мероприятия.

А еще одна особенность фестиваля заключается в том, что он знакомит зрителей с самыми новыми тенденциями джаза, которые существуют в мире. Межкультурный диалог и музыкальные связи – неотъемлемая составляющая Jazz`n Chișinău International Festival.

"Много слышал об этом фестивале. Мы смотрим вперед и очень ожидаем своего выступления в этом замечательном зале. Я впервые в Молдове. Кишинев – очень красивый город. Мне нравится, что я часто слышу в общении людей слова "джаз" и "культура", - поделился своими впечатлениями саксофонист из Германии Пауль Хеллер.

Программа фестиваля включает в себя концерты в Национальной филармонии, которые пройдут с 16 по 18 апреля. Кроме того, будут организованы выступления в Сороках, Тирасполе и Тараклии.

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