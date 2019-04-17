Культура - на розлив: как ДК в Молдове превращаются в бары и "пивнушки"

Раньше здесь выступали артисты из Кишинева и из-за рубежа, а теперь слышен лишь сквозняк и звуки разливающегося по стаканам вина.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Когда-то сельские дома культуры были настоящей Меккой для местных жителей. Помимо известных артистов из Кишинева сюда приезжали "люди с экрана", те, кого они видели лишь в популярных фильмах.

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Разруха, которую принесли в молдавское село 90-е годы, надо сказать, сделала свое коварное и черное дело - визиты столичных, и, тем более, зарубежных звезд стали крайне редки, а здания ДК постепенно превращались в развалины, где гулял ветер и господствовал холод.

Этой ситуацией воспользовались наиболее предприимчивые из сельчан, которые начали открывать в местных клубах увеселительные заведения "местного розлива" - бары и питейные лавки с небольшими дискотеками.

Представители отрасли культуры подтверждают, что за последние два с половиной десятилетия общей уровень воспитанности и духовной образованности населения в регионах Молдовы значительно снизился. Отсутствие специалистов и денег привели к тому, что учреждения, миссией которых было нести в общество добро и духовность, стали, по сути, источниками бескультурья. Однако процесс - обратим.

Как заявили в передаче "Sputnik Matinal" мастер искусств Юстина Скарлат и заместитель председателя Национального совета руководителей отделов культуры Валерий Русу, многие специалисты ушли из отрасли, не выдержав натиск нового времени.

"Решение об увеличении зарплат директорам Домов культуры стоит приветствовать, такая мера поможет "перезапустить" эту отрасль. После ряда лет, когда руководители Домов культуры получали ежемесячно всего по 800 или 1400 леев, сегодня у них появилась мотивация. Ведь, согласитесь, не может один и тот же человек быть и сценаристом, и режиссером, и худруком театральной труппы, и дирижером оркестра", - заявил Русу.

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По словам специалиста, Дом культуры нуждается в элементарных вещах - декорациях и инструментарии, позволяющих проводить выступления достойно. Русу уверен, что не все потеряно, и шаг за шагом положение дел в отрасли удастся улучшить.

"В частности, в одном из сел, где примар хотел превратить Дом культуры в очередной развлекательный центр с баром, мы противодействовали этому, заставили его соблюдать законодательные нормы, не более того", - подытожил чиновник.

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