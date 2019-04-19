В День гагаузского языка в Комрате бесплатно покажут фильм "Dünürcülük"

Праздник отмечается каждый год в день рождения гагаузского просветителя Михаила Чакира.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В День гагаузского языка, который отмечается 27 апреля, во Дворце культуры в Комрате состоится бесплатный показ первого гагаузского художественного фильма "Dünürcülük", сообщает Управление по делам молодежи и спорта автономии.

Фильм, выполненный в эстетике черно-белого кинематографа, рассказывает об укладе жизни гагаузов в 20-30-х годах прошлого века. Начало показа запланировано на 17.00, вход свободный.

Осенью 2018 года фильм "Dünürcülük" был показан в рамках XXV Международного кинофестиваля "Altın Koza" в Турции. Кинокартину представлял режиссер фильма Иван Патраман.

Праздник "Ana dilimiz" — День гагаузского языка — традиционно празднуется 27 апреля, в день рождения гагаузского просветителя Михаила Чакира. Основные торжества этого дня в 2019 году состоятся в селе Конгаз.

В пятницу, 19 апреля, в Конгазе прошел региональный форум "Гагаузский язык: многообразие возможностей в едином в пространстве". Был показан документальный фильм о первых учителях гагаузского языка, которые преподавали с 1957 года. Завершился форум театральным спектаклем на гагаузском языке о традициях и обычаях гагаузского народа.

А 26 апреля на площади перед Домом культуры в Комрате школьники споют гимн Гагаузии и выстроятся в большое сердце.

На следующий день, 27 апреля, молодежный совет Комрата запланировал выставку картин на гагаузскую тематику, а вечером комратчан ждет концерт молодых исполнителей.

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