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Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik

Пасха 2019 в Молдове: как изготовить натуральные красители для яиц

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (65)
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Хранитель молдавских традиций, мастер искусств Лидия Чобан рассказала в интервью Sputnik, как овощи и приправы могут пригодиться при окрашивании пасхальных яиц.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Традиционно в Страстную неделю православные начинают готовиться к Пасхе: придерживаются строгого поста, начинают покупать продукты к праздничному столу.

"Красить яйца на Пасху натуральными красителями – старая, красивая традиция, которую мы хотим возродить в Молдове. Как правило, молдавские женщины красили яйца в четверг. Сегодня на рынках можно найти великое множество искусственных красителей. Но считаю: очень важно, чтобы хозяйки использовали натуральные краски и изготавливали их сами", - рассказала Sputnik мастер искусств Лидия Чобан.

Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik

Природные красители для яиц не могут дать такого яркого оттенка, как химические, но они абсолютно безвредны и способны окрасить яйца в очень нежные и красивые цвета.

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"Луковая шелуха и красная свекла могут дать очень красивые цвета, если регулировать степень окраски и насыщенности", - пояснила Лидия Чобан.

При помощи луковой шелухи можно добиться от светло-оранжевого и красного оттенков до темно-бордового и коричневого. В зависимости от времени окрашивания: чем дольше варить или держать в отваре луковой шелухи яйца, тем темнее получится цвет.

Топ продуктов для окрашивания

Золотисто-желтый цвет можно получить при помощи отвара куркумы.

Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik

В горячую воду добавляют 2-3 столовые ложки куркумы. Чтобы цвет был более насыщенным, воду нужно вскипятить. В полученном отваре можно как варить яйца (получится более насыщенный цвет), так и просто отмачивать вареные.

Таможенный пункт
© Photo: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
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Зеленый цвет придаст пасхальным яйцам отвар крапивы или шпината. Чем дольше варить (но при этом не более 20 минут) или держать (можно поставить на всю ночь в холодильник) яйца в отваре, тем ярче цвет.

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Для получения розового цвета вареные яйца замачивают в соке свеклы. А если яйца прокипятить вместе со свеклой и дать настояться несколько часов, то цвет получится ярче.

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  • После того, как яйца были сварены, нужно их промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить.
  • Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть холодными.
  • После окрашивания нужно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут блеск.

В ближайшие дни смотрите на сайте Sputnik подробный мастер-класс по росписи яиц воском.

Красим и украшаем яйца на Пасху
© Sputnik /
Красим и украшаем яйца на Пасху

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (65)

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Теги:
яйца, Пасха
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