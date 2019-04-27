"Фирменный" стиль с малых лет: Национальный Балет "Жок" готовит смену

КИШИНЕВ, 27 апреля - Sputnik. В Молдове после двадцатилетнего перерыва восстановила свою работу детская студия Национального балета "Жок". Как отмечают педагоги, это позволит с малых лет воспитывать танцоров в фирменном стиле "Жока", которому присущи своя пластика и выразительность.

Как птенцы для наседки

Детская школа танца при академическом Ансамбле "Жок" была создана еще в советские годы, когда коллективом руководил народный артист СССР Владимир Курбет. В 90-е финансирование ансамбля было урезано, поэтому школу для самых маленьких танцоров пришлось закрыть.

Нехватку кадров в "Жоке" компенсировали за счет студентов Национального хореографического колледжа. Однако, как признался директор детской студии Георге Киперь, выпускники этого учебного заведения обучаются по своей специфической программе, отличной от того, что требуется в легендарном ансамбле.

"Взять танцора с нуля и научить намного легче, чем переучивать. Дети, которых мы обучаем танцу в стиле Жока, для нас как птенцы для наседки. Они с нами все время. То есть движениям и характеру нашего танца мы их обучаем с самого начала", - рассказал Киперь.

Для того, чтобы научить юное поколение неповторимому стилю "Жока", в детскую Студию пригласили бывших танцоров ансамбля, которым специфика хорошо знакома.

Как отбирали юных танцоров

В детской студии при Национальном Балете "Жок" воспитанники двух возрастных групп: от восьми до одиннадцати лет, и от двенадцати до шестнадцати. Первых желающих обучаться в школе танцев искали в обычных учебных заведениях. После этого они прошли первый этап отбора.

Как рассказал Георге Киперь, учитывали не только музыкальный слух и гибкость, но и внешний вид.

"Смотрели стать, фигуру, чтобы все соответствовало критериям. Широкий лоб, большие глаза, на все надо обращать внимание, потому что зритель из зала все видит", - отметил директор детской студии.

Из трехсот ребят отбор прошли 70. Как отмечают педагоги, не у всех у них одинаковые данные. Многое зависит от прилежания. Иногда менее одаренные дети добиваются большего успеха за счет упорства и старания.

В контексте перезагрузки

Ранее Национальный балет "Жок" объявил о перезагрузке. Руководство коллектива находится в поиске зарубежных импресарио, которые могли бы помочь организовать гастроли за пределами Молдовы.

Для того, чтобы вновь завоевать признание аудитории, хореографы возрождают старинные танцы, которые очень долго не ставились на сцене.

Например, на закрытии фестиваля "Мэрцишор" в этом году после двенадцатилетнего перерыва была исполнена "Транскарпатская сюита".

© Sputnik / Nicu Goncear Национальный балет "Жок"

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