"Фирменный" стиль с малых лет: Национальный Балет "Жок" готовит смену

КИШИНЕВ, 27 апреля - Sputnik. В Молдове после двадцатилетнего перерыва восстановила свою работу детская студия Национального балета "Жок". Как отмечают педагоги, это позволит с малых лет воспитывать танцоров в фирменном стиле "Жока", которому присущи своя пластика и выразительность.
Как птенцы для наседки
Нехватку кадров в "Жоке" компенсировали за счет студентов Национального хореографического колледжа. Однако, как признался директор детской студии Георге Киперь, выпускники этого учебного заведения обучаются по своей специфической программе, отличной от того, что требуется в легендарном ансамбле.
"Взять танцора с нуля и научить намного легче, чем переучивать. Дети, которых мы обучаем танцу в стиле Жока, для нас как птенцы для наседки. Они с нами все время. То есть движениям и характеру нашего танца мы их обучаем с самого начала", - рассказал Киперь.
Для того, чтобы научить юное поколение неповторимому стилю "Жока", в детскую Студию пригласили бывших танцоров ансамбля, которым специфика хорошо знакома.
Как отбирали юных танцоров
В детской студии при Национальном Балете "Жок" воспитанники двух возрастных групп: от восьми до одиннадцати лет, и от двенадцати до шестнадцати. Первых желающих обучаться в школе танцев искали в обычных учебных заведениях. После этого они прошли первый этап отбора.
Как рассказал Георге Киперь, учитывали не только музыкальный слух и гибкость, но и внешний вид.
"Смотрели стать, фигуру, чтобы все соответствовало критериям. Широкий лоб, большие глаза, на все надо обращать внимание, потому что зритель из зала все видит", - отметил директор детской студии.
Из трехсот ребят отбор прошли 70. Как отмечают педагоги, не у всех у них одинаковые данные. Многое зависит от прилежания. Иногда менее одаренные дети добиваются большего успеха за счет упорства и старания.
В контексте перезагрузки
Для того, чтобы вновь завоевать признание аудитории, хореографы возрождают старинные танцы, которые очень долго не ставились на сцене.
Например, на закрытии фестиваля "Мэрцишор" в этом году после двенадцатилетнего перерыва была исполнена "Транскарпатская сюита".
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