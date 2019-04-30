Святая святых: какие сокровища хранятся в костюмерной ансамбля "Жок"

Коллекция в костюмерной "Жок" постоянно пополняется. Сегодня стоимость одного наряда может достигать 20 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik, Дарья Чернега. В костюмерной национального балета "Жок" хранится три тысячи нарядов. Некоторые из них смело можно назвать музейной редкостью.

© Sputnik / Nicu Goncear Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"

В коллекции ансамбля есть блузки, юбки и другие элементы народного одеяния, которые были пошиты еще в 60-е годы прошлого века. Примерно тогда снимался знаменитый фильм "Свадьба в Малиновке", где все танцевальные партии исполняют артисты из Молдавии.

По словам костюмеров "Жока", огромное количество нарядов объясняется тем пристальным вниманием, которое уделял костюму бывший руководитель ансамбля, народный артист СССР Владимир Курбет.

© Sputnik / Nicu Goncear Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"

"Каждый раз, когда готовили новую программу, шили новые костюмы. Господин Курбет следил за всем в четыре глаза, так как национальный костюм был зеркалом "Жока". Если господину Курбету что-то не нравилось, цвет или ромбик какой-то, все меняли вместе с художником", - рассказала костюмер национального балета "Жок" Флорика Форцу.

Каждый костюм пошит для определенного танца и отражает специфику региона, где он зародился. Например, танец "Хора рэзешилор" родом из центральных районов страны. Поэтому на нем вышиты ромбы.

© Sputnik / Nicu Goncear Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"

Костюмы Жока изобилуют богатыми орнаментами и яркими красками, которые не потеряли свою сочность даже спустя 50 лет, что позволяет их использовать до сих пор.

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear

Сокровища костюмерной ансамбля "Жок" © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 10 © Sputnik / Nicu Goncear Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"

Коллекция в костюмерной "Жока" постоянно пополняется. Сегодня стоимость одного наряда может достигать 20 тысяч леев: натуральные материалы и художественная вышивка стоят дорого.

Хорошего качества должна быть и обувь. Например, когда несколько лет назад ансамбль обновил наряды для "Болгарского танца", за обувь заплатили 46 тысяч леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK