Святая святых: какие сокровища хранятся в костюмерной ансамбля "Жок"

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik, Дарья Чернега. В костюмерной национального балета "Жок" хранится три тысячи нарядов. Некоторые из них смело можно назвать музейной редкостью.
В коллекции ансамбля есть блузки, юбки и другие элементы народного одеяния, которые были пошиты еще в 60-е годы прошлого века. Примерно тогда снимался знаменитый фильм "Свадьба в Малиновке", где все танцевальные партии исполняют артисты из Молдавии.
По словам костюмеров "Жока", огромное количество нарядов объясняется тем пристальным вниманием, которое уделял костюму бывший руководитель ансамбля, народный артист СССР Владимир Курбет.
"Каждый раз, когда готовили новую программу, шили новые костюмы. Господин Курбет следил за всем в четыре глаза, так как национальный костюм был зеркалом "Жока". Если господину Курбету что-то не нравилось, цвет или ромбик какой-то, все меняли вместе с художником", - рассказала костюмер национального балета "Жок" Флорика Форцу.
Каждый костюм пошит для определенного танца и отражает специфику региона, где он зародился. Например, танец "Хора рэзешилор" родом из центральных районов страны. Поэтому на нем вышиты ромбы.
Костюмы Жока изобилуют богатыми орнаментами и яркими красками, которые не потеряли свою сочность даже спустя 50 лет, что позволяет их использовать до сих пор.
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
- Сокровища костюмерной ансамбля "Жок"© Sputnik / Nicu Goncear
Коллекция в костюмерной "Жока" постоянно пополняется. Сегодня стоимость одного наряда может достигать 20 тысяч леев: натуральные материалы и художественная вышивка стоят дорого.
Хорошего качества должна быть и обувь. Например, когда несколько лет назад ансамбль обновил наряды для "Болгарского танца", за обувь заплатили 46 тысяч леев.
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