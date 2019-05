Живое искусство Анны Одобеску и самые яркие номера Молдовы на "Евровидении"

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik, Яна Захарова. Уже 5 мая представительница Молдовы Анна Одобеску отправится в Тель-Авив для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Об этом исполнительница рассказала в четверг в ходе пресс-конференции в Международном информационном агентстве и радио Sputnik.

Анна Вдовиченко (именно так звучит настоящее имя артистки) окончила факультет эстрадного джазового вокала Приднестровского высшего музыкального колледжа имени Рубинштейна (Тирасполь), а также Академию музыки, театра и изобразительных искусств по специальности "эстрадный джазовый вокал" (Кишинев). Певица становилась победительницей многих международных и национальных конкурсов. Известность она приобрела в 2016 году после получения второй премии юбилейного XXV Международного музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске, а в 2019-м Анна получила право представить Молдову на "Евровидении".

Поездка на грани срыва

Казалось бы, что главную свою битву Одобеску уже выиграла, заняв первое место в рамках национального отбора. Осталось только готовить номер и репетировать исполнение песни, чтобы вокально она звучала идеально, но, как оказалось, в подготовку вмешался и другой фактор – финансовый.

"Были проблемы с финансированием. Потом были технические проблемы. Наше декорация могла не попасть в Тель-Авив. Два месяца подготовки могли пропасть. Это счастливая случайность, что все в итоге вышло как надо. Помогли хорошие люди. Огромное спасибо нашему послу в Израиле Габриеле Морару, которая решила наши проблемы", - сказал музыкант и супруг Анны Александр Вдовиченко.

Он признался, что проблему с финансированием пришлось решать долго, так как требовалась немалая сумма – более 50 тысяч евро. В итоге, по словам Вдовиченко, помощь команда Одобеску нашла в Оргееве – финансовую поддержку представительнице Молдовы на "Евровидении" оказал экс-мэр этого города Илан Шор. Кроме того, как признался Вдовиченко, уроженке Дубоссар помог и лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Таким образом, уже 5 мая Одобеску отправится в Тель-Авив.

Никакой компьютерной графики, только живое искусство

Выступая в Sputnik, Анна признала, что действительно очень рада, что ей выпал шанс выступить за Молдову на "Евровидении". При этом, исполнительница подчеркнула, что это большая ответственность, потому что она представлять на конкурсе будет не себя лично, а каждого жителя страны.

"Хочу выступить достойно. Люблю, чтобы все было на высшем уровне. Сделаю все от себя зависящее. Было бы здорово сначала пробиться в финал, а там попасть даже в десятку", - рассказала артистка.

По ее словам, при подготовке номера она работала с "ребятами из-за границы", а сам проект поэтому назвала международным.

"Они помогли нам с подготовкой шоу. Пока мы не называем их имена, но 6 мая после первой репетиции все их узнают. Компьютеров у нас не будет. Наше шоу будет связано только с живым искусством, которого давно не было на "Евровидении", все давно использую компьютерную графику", - отметила Одобеску, добавив, что весь секрет пока раскрывать не может, поэтому "останется маленькая тайна".

Анна на сцене будет настоящим сказочным персонажем, а поможет ей в оформлении образа сказочное белое платье.

"Это платье мы создавали вместе с Ольгой Бланк. Должно получиться красиво", - добавила Одобеску.

Этот же дизайнер трудится и над нарядами, в которых Анна появится на ковровой дорожке.

Все решит сцена

А вот что касается рейтингов, то на них молдавская исполнительница внимания не обращает, потому что главное действо будет происходить на сцене.

"Не расстраиваюсь по поводу рейтингов. Они еще ничего не значат. Настоящее рейтинги начнут появляться после первых репетиций. Я себя настраиваю позитивно, о плохом не думаю вообще. Мы просто настраиваем себя только на хорошее", - пояснила артистка.

А еще она обратила внимание, что во время промо-туров в Амстердаме, Мадриде и Москве композицию Stay, с которой она выступит на "Евровидении", зрители пели хором.

Для поклонников песенного конкурса из нашей страны самым главным станет второй полуфинал, где Одобеску споет третьей. Более того, в этот же день предстоит впервые выйти на сцену Тель-Авива и конкурсантам из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву - 13 порядковый номер).

В финал, запланированный на 18 мая, попадет только десятка лучших.

Самые яркие выступления Молдовы

На данный момент в активе молдавских исполнителей всего одно попадание на пьедестал почета этого статусного песенного конкурса, но ярких выступлений было очень много. Sputnik Молдова предлагает вспомнить, кто представлял нашу страну в разные года, чем они запомнились и как удивляли публику.

Бабушка и барабан

История Молдовы на конкурсе "Евровидение" началась в 2005 году. Тогда в Киев отправилась группа "Здоб ши Здуб".

Там они исполнили зажигательную песню в стиле фолк-рок Bunica bate toba, что значит — "Бабушка бьет в барабан". На сцене была и та самая бабушка (Лидия Беженару), которая задорно била в барабан. Лихие музыканты из Молдовы завели зал и прошли в финал, где "запрыгнули" аж на шестое место. Это достижение долгие годы оставалось недосягаемым для артистов из Молдовы.

К слову, молдавская бабушка запомнилась организаторам конкурса. На Евровидении в 2016 году ведущие концерта представили публике пародийную ретроспективу некоторых лучших выступлений на этом музыкальном соревновании. Одной из героинь номера стала… пародия на "бунику", бьющую в барабан.

Одним движением руки — брюки превращаются…

В 2006 году молдавским участникам — Наталье Гордиенко и Арсению Тодерашу не удалось повторить успех своих предшественников, они заняли лишь 20 место. Публику артисты удивили переодеваниями: Гордиенко за три минуты выступления сменила несколько нарядов.

Скрипка и рок-музыка

В следующем 2007 году на конкурс отправили Наталью Барбу. Певица спела композицию в стиле альтернативного рока. Успела и на скрипке сыграть, и спеть, и запомниться зрителям своей красотой и нарядом. Барбу прошла в финал и заняла достойное десятое место.

Хора из Молдовы

Представить Молдову на конкурсе довелось и одной из самых успешных певиц страны — Нелли Чобану. На конкурсе, который проходил в Москве в 2009 году, она спела зажигательную песню Hora din Moldova. На сцене профессиональные танцоры исполнили народные молдавские танцы, ту же самую хору. В финале Чобану заняла 14 место, а в Молдове "Хора" стала хитом.

Первое появление Epic Sax Guy

В 2010 году на Евровидение отправилась группа SunStroke Project и певица Оля Тира. Зажигательная композиция Run away под аккомпанемент скрипки и саксофона, несмотря на свою популярность в интернете, заняла лишь 22 место в финале. После конкурса разные ролики с перформансом саксофониста группы Сергея Степанова стали "вирусными", а сам музыкант получил прозвище Epic Sax Guy.

Возвращение "Здоб ши Здуб"

Музыканты решили вновь проверить свои силы уже в 2011 году. Зрители услышали взрывную песню So lucky. Это выступление Молдовы запомнилось оригинальностью, высокими "кушмами" на музыкантах и разъезжающей по сцене девушкой в образе феи. Группа заняла 12 место в финале.

Паша Парфений и Алена Мун

В 2012 и 2013 году на Евровидение от Молдовы отправились Паша Парфений и Алена Мун.

В 2012-м Парфений представил публике очень яркий и комический номер к песне с национальными мотивами Lăutar. На сцене в качестве бэк-вокала с ним выступила Алена Мун, которая отправилась на конкурс в следующем году с сольной композицией.

Певица выиграла национальный отбор с песней O mie на английском языке, но на конкурсе, который тогда проходил в шведском городе Мальмё, она исполнила композицию на государственном языке. Одним из авторов песни стал Паша Парфений, он же и аккомпанировал певице на фортепиано. Молдова запомнилась всем благодаря качественной постановке номера. Артистка вышла на сцену в белом платье, которое подсвечивалось во время выступления разными цветами. Кульминация вышла очень экзотичной — певица медленно взлетала вверх, а на ее одеянии мелькали молнии, а затем пламя.

Первая бронза на Евровидении

По-настоящему крупного успеха Молдова добилась в 2017 году. На Евровидение вновь отправилась группа SunStroke Project.

Возвращение получилось триумфальным. Легкая песня Hey, mama заняла в финале третье место. Это выступление Молдовы отличалось от других участников стильной и простой постановкой. А Филипп Киркоров даже посчитал, что конкурс на деле выиграла Молдова.

Лучшая постановка - невероятная техника

В 2018 году Молдову на конкурсе представила группа DoReDos. Песню My lucky day для коллектива написал народный артист России Филипп Киркоров в сотрудничестве с Джоном Баллардом.

Костюмы артисты выбрали таким образом, чтобы они повторяли цвета молдавского триколора. Вместе с вокалистами в постановке участвовали три танцора, которые дублировали образы исполнителей.

Кстати, приз "Евровидения" молдавский коллектив все же завоевал. Оргкомитет конкурса вручил группе награду "The buzz awards" за самую лучшую сценическую постановку, то есть номер представителей Молдовы признали лучшим на конкурсе. В голосовании принимали участие тысяча аккредитованных журналистов и членов делегаций стран-участников. Но в финале DoReDos оказались лишь десятыми.

Были на конкурсе и неудачи. В разные года в финал не смогли пробиться Джета Бурлаку, Кристина Скарлат, украинский певец Эдуард Романюта и Лидия Исак. Все композиции были хороши по-своему — песня Джеты Бурлаку A century of love была легкой и мелодичной, но зрители ее не оценили. Кристина Скарлат представила сложную по исполнению песню Wild soul, Эдуард Романюта поехал на конкурс с танцевальным и современным треком I Want Your Love, а Лидия Исак исполнила удивительную по красоте песню Falling Stars. Но, к сожалению, на всех этих конкурсах европейские зрители сочли соперников сильнее наших артистов.