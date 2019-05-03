А судьи кто: по пятеро членов жюри от страны оценят номера "Евровидения"

Корреспондент Sputnik выяснил, кто будет оценивать конкурсантов "Евровидения" в полуфиналах и финале популярного музыкального конкурса, и чем известны эти люди.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Согласно регламенту "Евровидения", в состав жюри, которое оценивает выступление полуфиналистов и финалистов песенного конкурса, входят по пять человек от каждой страны.

Критерии оценки

По правилам музыкального состязания, один из этой пятерки – председатель жюри.

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Каждый специалист оценивает исполнение, исходя из нескольких критериев – вокальные данные конкурсанта, выступление на сцене, какова песня и ее оригинальность, а также общее впечатление от номера. В итоге все члены жюри расставляют по местам исполнителей, не учитывая представителя своей страны.

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Интересно, что свои оценки судьи выставляют накануне конкурсного дня, посмотрев номера во время специального прогона.

Главное, что голосовать члены жюри и телезрители конкретной страны могут лишь в том полуфинале, где есть их представитель. То есть в 2019 году для Молдовы это второй полуфинал, который состоится 16 мая.

Жюри стран "большой пятерки" и хозяйки конкурса, автоматически выступающих в финале, в ходе жеребьевки делят по полуфиналам. Так, второй полуфинал будут судить в этот раз члены жюри из Германии, Италии и Великобритании.

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Представительница Молдовы Анна Одобеску 16 мая выйдет на сцену третьей. В этот же день свои номера в Тель-Авиве представят конкурсанты из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву достался 13 порядковый номер). Также выступят на этом этапе участники из Армении, Ирландии, Швейцарии, Латвии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана.

То есть от мнения членов жюри этих стран будет зависеть в том числе судьба Одобеску на конкурсе.

В финале же голосуют представители всех стран-участниц. Мнение жюри и телезрителей учитывается в пропорции 50 на 50.

Кто будет голосовать в Молдове

Председателем жюри в этом году стал Корнелиу Ботгрос. Он родился 5 июля 1975 года в Кишиневе в семье Николая и Лидии Ботгрос. Закончил музыкальный лицей имени Чиприана Порумбеску и республиканский музыкальный колледж Штефана Няги. Корнелиу Ботгрос руководил лицейским оркестром "Хора Кишинева" (Hora Chisinaului). Вошел в состав оркестра "Лэутары" в 1994 году, а в 2008-м указом президента ему присвоено звание "Мастера искусств" (Maestrul in arta).

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Еще один член жюри – Василе Олару. Это 32-летний исполнитель народной музыки, продюсер и композитор.

Оценивать конкурсантов будет и Отилиа Лозовану – 41-летняя продюсер телевидения "Молдова 1".

В пятерке также прославленный молдавский 44-летний танцор и хореограф Игорь Мунтяну. Еще в 17 лет Мунтяну стал танцором самого известного в мире молдавского ансамбля - "Жок". Затем в течение шести лет он работал сначала в модерн-балете "Аквериас" Софии Ротару, а после в шоу-балете "Аллегро" Ирины Аллегровой. По окончании этого этапа своей карьеры Мунтяну поступил в Нью-Йорке в танцевальную школу Broadway Dance Center. А после открыл свою школу танца Just Friends Dance Academy.

Ну и, конечно, Джета Бурлаку. Она родилась 22 июля 1974 года. Обучалась игре на скрипке в музыкальной школе в Бельцах. Окончила музыкальный колледж в Бельцах по классу скрипки. В 1993 году поступила в Кишинёвскую консерваторию, на кафедру эстрадной музыки и джаза. Джета Бурлаку является победительницей и обладательницей многочисленных премий многих международных джазовых, эстрадных и фольклорных фестивалей в таких странах, как Румыния, Франция, Германия, Испания, Дания, Украина, Беларусь и др. С 1998 по 2011 год являлась солисткой вокального джаз бэнда UniVox. В 2008 году Бурлаку представляла Молдову на "Евровидении" с песней A Century of Love.

Имена других членов жюри

Страна-соседка Румыния, которая традиционно ставит конкурсантам из Молдовы высокие баллы, в этом году в жюри выбрала: ведущую Лиану Станчу (председатель), певицу Озану-Марию Барабанча, исполнительницу Монику Ангел, композитора и продюсера Андрея Керестелы, а также музыкального журналиста Богдана Павликэ.

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В состав судейского корпуса от России вошли пианистка и композитор Лора Квинт (председатель жюри), поэт и певец Симон Осиашвили, дизайнер Игорь Гуляев, а также сестры Анастасия и Мария Толмачевы, которые представляли эту страну на "Евровидении" в 2014 году.

Кстати, в этом году самыми юными в жюри стали 16-летняя певица из Мальты Николь Френдо (Nicole Frendo) и 17-летняя исполнительница из Словении Ула Ложар (Ula Ložar), а самыми возрастными – 82-летний композитор из Хорватии Сильвестр Гложнарич (Silvestar Glojnaric), 74-летняя эстонский теле- и радиожурналист, певица и автор текстов Риит Линна (Reet Linna), а также 75-летний певец и автор песен из Дании Джонни Раймар (Johnny Reimar).

Кстати, группу из пяти экспертов из Великобритании возглавила известная исполнительница Софи Эллис-Бекстор.

Полный список всех 205 членов жюри смотрите ниже.