Знаменитая оперная певица из Молдовы рассказала о родине, работе и о личном

Популярное сопрано Татьяна Лисник в интервью Sputnik поделилась своими впечатлениями от Кишинева и эмоциями, которые ее переполняют, когда она возвращается в Молдову.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Когда пришлось выбирать между семьей и карьерой, то решение было принято в пользу детей, заявила оперная певица Татьяна Лисник в эксклюзивном интервью Sputnik.md.

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Сопрано из Молдовы, артистка, известная на международном уровне, Татьяна Лисник родилась в селе Кобыльня, Шолданештского района, 11 мая 1974 года. Она окончила музыкальный колледж имени Штефана Нягэ. Во время учебы солировала в президентском оркестре. За плечами дивы также музыкальная академия имени Георге Дима в Клуж-Напока (Румыния). В течение довольно долгого времени Лисник являлась солисткой Венской государственной оперы. Она выступала на сценах самых известных оперных театров мира, среди которых знаменитый "Ла Скала" в Милане, театр во Флоренции, королевская опера Ковент-Гарден в Лондоне, Берлинская государственная опера, театры в Париже, Брюсселе, Франкфурте, Равенне, Монпелье, Венеции, Цюрихе, Валенсии, Ганновере, Гамбурге, Токио, Эссене, Нанте, Анже, Санкт-Петербурге, Гонконге, Таллине, Сан-Диего, Сеуле, Клужа, Бухареста, Ясс, Кишинева и других городах.

© Photo : Arhivă personală Оперная певица Татьяна Лисник

Сейчас наша известная соотечественница живет на Мальте. Однако этой весной она вернулась домой, чтобы выступить на сцене Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу в Кишиневе. Свой день рождения исполнительница отметила в перерывах между репетициями.

© Sputnik / Т. Ананьина Мария Биешу - дивный голос молдавской оперы

Удивительная постановка

Лисник пригласили принять участие в постановке Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу "Stabat Mater" Джоаккино Россини. Концертное исполнение духовной католической кантаты "Stabat Mater" запланировано на 16 мая в память о легендарной оперной приме Марии Биешу.

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"Менеджмент и администрация Национального театра оперы и балета предложили эту идею, что почтить память артистки Марии Биешу. Это особый повод и нет ничего более подходящего, чем "Stabat Mater". С удовольствием встретилась с коллегами, с которыми пою в квартете, с дирижером, хором и всем оркестром. Все стараются", - сказала Лисник.

По ее словам, "это удивительная тема, это гимн христианского мира. "Stabat Mater" – это не просто произведение, а символ".

"Я сливаюсь воедино с этой музыкой и текстом. Это молитва огромного числа людей – квартета, хора, оркестра, каждого задействованного человека. Это что-то удивительное", - поделилась своими переживаниями исполнительница.

Лисник уже исполняла "Stabat Mater", но на кишиневскую сцену с этой программой выйдет впервые.

"Stabat Mater" (в переводе с латинского – "Стояла мать скорбящая") – духовное песнопение на латинском языке, повествующее о страданиях Богоматери у креста распятого Сына, исполняющееся в Страстную пятницу. Известно порядка 200 опер на это произведение, авторами которых являются, в том числе, известные классические и современные композиторы.

В Кишиневе у Татьяны Лисник также запланирована встреча со студентами музыкального колледжа имени Штефана Нягэ.

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Исполнительница рассказала, что с радостью приняла приглашение принять участие в постановке Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу.

"Молдова для меня – "дом". Моя семья, большинство дорогих мне людей, с которыми я росла, находятся здесь, дома. Не могу сказать, что я нахожусь в прямом контакте с теми, с кем я развивалась в профессиональном плане, но соцсети облегчают общение", - отметила Лисник.

Она добавила, что у нее есть несколько друзей, с которыми она поддерживает связь, когда находится в Кишиневе, и встречается с ними. "С детства считала, что люди важнее чего угодно", - подчеркнула собеседница.

© Photo : Arhivă personală Оперная певица Татьяна Лисник

На вопрос, какие мысли у нее возникают, когда приезжает в Кишинев, оперная дива ответила деликатно.

"Кишинев и "дом" у меня всегда вызывают эмоции, потому что любой приезд сюда долгожданный. Уже в самолете у меня "бабочки в животе". У меня одни и те же эмоции, когда я возвращаюсь домой, где бы я ни жила. Думаю, сейчас мы находимся в периоде трансформации. Очень надеюсь, что эти перемены будут в пользу людей", - сказала Лисник.

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О личной жизни

Татьяна Лисник вышла замуж за известного мальтийского оперного певца - тенора Джозефа Каллея. У них есть двое детей.

В интервью Sputnik она рассказала, что когда пришлось выбирать между семьей и музыкальной карьерой, то решение было принято в пользу детей и близких. Когда дети выросли, ей удалось совместить две самые главные составляющие ее жизни - карьеру и семью.

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