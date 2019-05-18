Ночь музеев 2019 в Кишиневе: что, где, когда - самая полная программа

Все музеи молдавской столицы ждут сегодня посетителей до самого позднего вечера.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. В Молдове сегодня пройдет ставшее уже традиционным мероприятие - Ночь музеев.

"Сегодня музеи стали комплексными культурными институтами, что очень важно. Ежегодно у Международного дня музеев есть девиз. В 2019 году это "Межмузейные связи. Новые подходы и провокации", - отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Национальный музей истории

Руководитель Национального музея истории Еуджен Сава отметил, что мероприятия пройдут 18 мая с 10.00 до 23.30.

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По его словам, посещение постоянной выставки об истории цивилизации будет бесплатным. Продолжит в этот день работу и выставка Innovatic Fest Roboshow. В этом случае вход будет платным. Для всех категорий посетителей он стоит 50 леев. Исключение составляют дети дошкольного возраста.

Также пройдут выставки - București: un portret Novecento (вход бесплатный), Мода Кишинева и Бухареста 30-х годов (вход бесплатный), Сокровища прошлого: изделия и фрагменты из золота и серебра V-XVIII веков (вход – 3, 5 и 10 леев в зависимости от возраста посетителей).

Как отметил Сава, также в программе - концерт камерной музыки в исполнении учащихся лицея С. Рахманинова, а также - документальные фильмы, посвященные музейной культуре. Для детей в течение дня организуют мастер-классы по живописи, по керамике, по средневековой каллиграфии.

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С 20.30 до 23.00 во дворе музея пройдет вечерний концерт.

Национальный музей искусств

В этом году впервые пройдет международная конференция, посвященная тенденциям в современном искусстве. А 18 мая состоится интерактив специально для детей, мастер-классы, чтения и концерт.

"В первую очередь отмечу Международную биеннале живописи, которая проводится уже в шестой раз. Это выставка, в которой принимают участие 27 стран, в том числе три новые – Тунис, Эквадор и Швеция. Когда будет проводиться Ночь музеев, публика сможет посетить биеннале, постоянную выставку всемирного искусства, скульптуры и декоративного национального искусства", - пояснил гендиректор Национального музея искусств Тудор Збырня.

По его словам, ожидается большое количество посетителей, поэтому в музее будут регулировать их поток.

Национальный музей этнографии и естественной истории

В этом музее, по словам его генерального директора Петру Викола, будет организовано 18 мероприятий, в том числе - презентация книги, выставки, мастер-классы, музыкальная программа для всех возрастных категорий – детей, подростков и взрослых.

Три выставки откроются 18 мая. С 15.00 ждут всех на открытии Ночи музеев выставкой "Культурная интерференция в Старом Орхее". Вечером будет концерт, выступит театр света "Голос тишины", а завершится все выступлением фаер-шоу "Сансара" с программой Celtic dream.

С полной программой можно ознакомиться ниже.

© Photo: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală Программа Ночи музеев в Национальном музее этнографии и естественной истории

Изменение движения транспорта

Сотрудники Генерального инспектората полиции будут 18 мая обеспечивать общественный порядок, движение транспорта остановят и запретят парковку автомобилей на улице 31 августа 1989. Соответствующее распоряжение подписал и.о. примара Кишинева Руслан Кодряну в связи с проведением в столице "Ночи музеев".

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Поскольку во дворах Национального музея искусств и Национального музея истории (оба расположены на улице 31 августа 1989) будет организована специальная программа, то с 17.00 до полуночи введут соответствующие ограничения на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

В распоряжении сказано, что общественный транспорт, автобусы и троллейбусы перенаправят на улицу Букурешть.

День музеев празднуют в мире ежегодно с 1977 года по инициативе министерства культуры Франции и Международного музееведческого сообщества. В этот день проходит акция "Ночь музеев", к ней уже присоединилось более 50 стран мира.

Молдова проводит эту акцию уже 15-й год подряд, с 2014 года при поддержке министерства образования, культуры и исследований. Ежегодно в республике растет и количество посетителей музеев.

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