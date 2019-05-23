В Кишиневе стартовал фестиваль документального кино "Хронограф"

Старейший кинофестиваль Молдовы отмечает юбилей. В этом году "Хронограф" отсчитал 15 лет своей деятельности. Мероприятие традиционно проходит в кинотеатре "Одеон", но часть фильмов покажут на открытом воздухе.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Международный кинофестиваль документального кино – "Хронограф" в этом году собрал 49 фильмов. В программе фестиваля работы режиссеров из России, Европы, Грузии, а также из экзотических стран – Мексики, Ирана и Гвинеи-Бисау. Некоторые фильмы накануне фестиваля в Молдове были продемонстрированы в Каннах.

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Free solo

Фестиваль открылся показом новинки от американских режиссеров - кинолентой "Free solo". Проект рассказывает о скалолазе, который совершает одиночное восхождение. Фильм был высоко оценен зарубежными кинематографистами.

В этом году он получил премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Кто не успел посмотреть ленту во время открытия "Хронографа", может сделать это в субботу, 25 мая. А в течение недели с утра и до позднего вечера молдавские киноманы получат возможность ознакомиться с фильмами конкурсной программы. Она состоит из пяти секций - главная секция, в которой демонстрируются полнометражные и короткометражные фильмы, секция CadRO, секция местной продукции, секция "Like документальному кино" и "Cu ochii pe Moldova". Для конкурсной программы из 900 заявок, поступивших от режиссеров, желающих принять участие в молдавском кинофестивале, выбрали 49 фильмов.

"Во время просмотра отборочных работ ты начинаешь понимать, что включился во все проблемы этого мира, ведь о них рассказано так искренне. Поэтому мы решили определить принципы, которыми нужно руководствоваться во время предварительного просмотра",- рассказал режиссер, член жюри Влад Друк.

По его словам, "это – качество и художественность, а также влияние ленты на зрителя, уровень этики и морали".

Вход на фестиваль платный – 70 леев в день. За 250 леев можно будет купить полный абонемент на весь киномарафон.

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Перформанс на пешеходной улице

Каждый год организаторы фестиваля преподносят зрителям сюрпризы. В нынешнем году это- CRONOGRAF& ART FUSION - своеобразный симбиоз документального кино и других элементов искусства. Показ документальных лент будет проходить под открытым небом на пешеходной улице Е. Дога. Там же организуют выставку фотографий, картин, представления уличного театра, творческие ателье. Помимо фильмов зрители смогут посмотреть выступления рок-музыкантов. Кстати, организовать показ под отрытым небом устроителей фестиваля в определенной мере подтолкнула непростая ситуация. Для проведения такого масштабного мероприятия в Кишиневе не хватает кинотеатров.

Вне конкурсной программы

Отдельная часть программы фестиваля это – показ фильмов молдавских режиссеров, в том числе и студии "Moldova-Film". Как обещают организаторы, зрителей ждет несколько отечественных премьер.

"Нас очень радует, что многие молдавские кинематографисты желают презентовать публике свои фильмы именно на нашем фестивале. На все премьеры по вечерам вход свободный, но в пределах имеющихся свободных мест", - отметил организатор "Хронографа" Вирджилиу Марджиняну.

Он также посоветовал киноманам заранее приходить на премьеры. Ожидается полный аншлаг.