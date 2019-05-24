Дни славянской письменности и культуры: как их отметят в Молдове

Программа Дней славянской письменности и культуры довольно насыщенная и включает различные мероприятия по всей стране.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Дни славянской письменности и культуры стартуют в Молдове 24 мая и продлятся до конца месяца.

"Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют основоположников алфавита Кирилла и Мефодия", - отметили в бюро межэтнических отношений.

В ведомстве подчеркнули, что в Молдове традиционно отмечают Дни славянской письменности и культуры. Подобные мероприятия, как пояснили в бюро, способствуют развитию межкультурного диалога и укреплению дружественных связей между представителями разных национальностей, проживающих на территории нашей страны.

Программа Дней славянской письменности и культуры довольно насыщенная. Торжественное открытие запланировано на воскресенье, 26 мая.

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