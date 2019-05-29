Певица из Гагаузии победила в музыкальном конкурсе в Тирасполе

Юлия Арнаут исполнила две песни - советский шлягер и композицию на гагаузском языке.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Уроженка Гагаузии Юлия Арнаут стала победителем песенного конкурса "Голос Приднестровья – 2019". В финале конкурса на сцену Дворца республики в Тирасполе вышли 12 конкурсантов.

Победительница конкурса исполнила песню "Виноградная лоза" (Александра Пахмутова - Николай Добронравов), один из знаменитых советских шлягеров. Вторую композицию, Denemeksiz Sevda, Юлия Арнаут исполнила на гагаузском языке. Аккомпанировал певице автор песни Сергей Карай.

Второе и третье место заняли Алексей Осичев из Слободзеи и Светлана Бабикова из Бендер. Гран-при жюри присудило Валерию Солонарю из Дубоссар.

Ежегодный конкурс "Песня года" проводится в Приднестровье уже в 16-й раз. Впервые он состоялся в декабре 1997 года по инициативе музыкантов Марии Кырмыз, Юрия Стажила и Владимира Стеба.

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