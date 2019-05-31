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Памятник Пушкину в Кишиневе

Память о Пушкине: как в Молдове чтят великого русского поэта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Юбилейная дата: как в Молдове готовятся к празднованию Дня рождения Пушкина, что значит для республики имя великого русского поэта, а также в каком состоянии находится дом-музей Александра Сергеевича, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина для жителей Молдовы - самый яркий символ неразрывной связи с Россией, считает руководитель представительства "Россотрудничества" в республике Михаил Давыдов. По его мнению, это видно в том интересе, который проявляют российские соотечественники, проживающие в республике, к творчеству Александра Сергеевича. Об этом Давыдов заявил на заседании VII научно-практической конференции "Бессарабская весна", посвященной 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

"Молдова известна тем, что внесла большой вклад в изучение творчества великого русского поэта. Имена Трубецкого, Богача и других молдавских ученых известны во всем мире. Приятно, что и сегодня пушкинская тема занимает видное место в исследованиях молдавских ученых. Свидетельствует об этом и интерес к сегодняшнему мероприятию", - сказал он.

"Бессарабская весна" - это уже седьмая конференция, проводимая в Молдове, заявила председатель комиссии по межэтническим отношениям при президенте Молдовы Елена Белякова. По ее мнению, подобные мероприятия должны стать ежегодными. При этом, как отметила эксперт, каждый раз надо привлекать новых людей, которые могут рассказать что-то о великом русском поэте.

"Мы без Пушкина себя просто не мыслим и не можем ощущать и осознавать себя в Молдове", - заявила Белякова.

Состояние дома-музея Пушкина в Кишиневе

Пушкин - это титан мировой культуры, и для нас, жителей Молдовы, огромный плюс в том, что великий русский поэт жил здесь, заявил советник президента республики в области образования, науки и культуры Корнелиу Попович.

"Недавно был в доме-музее Пушкина в Кишиневе. Ситуация удручающая - там начали стройку, и все рушится. Крыша практически исчезла", - сказал он.

Бюст А.С. Пушкина
© Sputnik / Sergei Pyatakov
Как поминали Пушкина: традиции старого Кишинева

Прискорбно, что в силу этого возникают вопросы насчет учета и контроля музейных экспонатов. Попович выразил уверенность, что ситуация изменится к лучшему, потому что это в интересах Республики Молдова.

"Пушкин является важнейшим связующим звеном. Он еще раз доказывает вековые культурные, цивилизованные отношения между Молдовой и Россией", - подчеркнул он.

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Как в Молдове отпразднуют День рождения поэта

В комментарии Sputnik Давыдов отметил: "Александр Сергеевич Пушкин — это символ русской культуры, признанной во всем мире". Собеседник напомнил, что имя великого поэта неразрывно связано с Молдовой. На территории республики, напомнил глава представительства "Россотрудничества" в Молдове, проходят регулярно постоянно на протяжении многих лет мероприятия, посвященные памяти и творчеству Пушкина. Этот год особенный - отмечается 220-летний юбилей со дня рождения поэта.

Место, где находилась деревянная старообрядческая церковь
© Sputnik / Сергей Цуркану
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"Совместно с нашими друзьями, с общественными организациями, с образовательно-культурными учреждениями, с администрацией президента Молдовы мы проводим мероприятия в память Александра Сергеевича. Это и конкурсы, и концерты, и творческие вечера, и олимпиады, и выставки. В этом году уже прошло пару десятков подобных мероприятий, и программа будет продолжена", - сказал Давыдов.

По его словам, осенью также запланированы значимые акции, но главным событием этого года, конечно, станет День рождения Пушкина, который в ООН объявлен днем русского языка.

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"В Кишиневе 6 июня мы его вместе все и отметим. Сначала в центральном парке у памятника Александра Сергеевича, а продолжится программа в национальной филармонии имени Сергея Лункевича большим праздничным концертом", - пояснил Давыдов.

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