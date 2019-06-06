В Кишиневе отметили День русского языка в годовщину рождения Пушкина

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Жители молдавской столицы отметили 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

По этому случаю в центральном парке, носящем имя великого русского поэта, состоялось возложение цветов к бюсту великого поэта.

"Мы почитаем Пушкина как большого дипломата, мастера слова, русского языка. Не случайно многочисленные произведения поэта переведены почти на все языки мира, в том числе и на молдавский," - отметил на открытии церемонии посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.

По словам дипломата, с Молдовой Пушкина связывают три года жизни, "эта земля вдохновила его на создание известных произведений".

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина

Перед присутствующими выступил также советник президента Республики Молдова по образованию, науке и культуре Корнелиу Попович. Он передал поздравления с праздником от Игоря Додона.

"Имя поэта произносится с душевной теплотой и глубочайшим уважением у нас в Молдове. Кажется, что Пушкин незримо присутствует среди нас. Возможно поэтому мы так свято и бережно храним каждый уголок, связанный с его именем, чтобы хоть отчасти приблизиться к его величию" , - добавил Попович.

Особенный год

О праздновании Дня русского языка и юбилея великого русского поэта рассказал руководитель представительства "Россотрудничества" в республике Михаил Давыдов.

По его словам, этот год для Молдовы особенный.

Самая удивительная церковь Кишинева стояла на улице Пушкина>>>

"Пушкин для Молдовы не чужой человек, его здесь очень любят. Поэтому, от мала до велика, все участвуют в мероприятиях связанных с именем поэта. Отмечают в школах, библиотеках, большая программа празднования представлена в Российском центре науки и культуры", - уточнил Давыдов.

Руководитель представительства "Россотрудничества" подчеркнул, что Пушкин оказал огромное влияние не только на русский язык, но и на всю мировую литературу в целом, он явление самой большой величины в планетарном масштабе.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина

В этот день в центральном парке Кишинева не только возлагали цветы к бюсту поэта, но и читали его произведения. Перед собравшимися мог выступить любой желающий. А ученики школ и лицеев представили собравшимся небольшие театральные зарисовки по произведениям Пушкина.

Пушкин и Молдова

Русский поэт Александр Сергеевич Пушкин прожил в Кишиневе с 1820 по 1823 год. В ссылку в Бессарабию он был отправлен Императором Александром I. В наших краях поэт написал около 200 произведений, в их числе "Узник", "К Овидию", "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан".

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину открыли в Кишиневе в 1885 году. Он стал третьим по счету монументом (после Москвы и Санкт-Петербурга), установленным в честь поэта.

Деньги для возведения памятника собирали всем миром — при содействии Кишиневской городской Думы была объявлена подписка.

Бюст был изготовлен Санкт-Петербургской Академией Художеств, академиком-скульптором Александром Опекушиным. Кишиневский бюст появился на свет одновременно с московским памятником, при их отливке была использована одна и та же форма.

Судьба дома-музея Пушкина в Кишиневе: собираются ли закрывать комплекс>>>

Молдова бережно хранит память о великом русском поэте: десятого февраля 1948 года распахнул двери для посетителей Дом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе, а в 1964 году открыта усадьба боярина Ралли — филиал музея в селе Долна.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK