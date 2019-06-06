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Выставка репродукций Н.К. Рериха.

Мир красоты: в Кишиневе открывается выставка уникальных репродукций - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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В пятницу в Кишиневе примет посетителей выставка, знакомящая с творчеством выдающегося русского художника и мыслителя Николая Рериха.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Весь мир знает Николая Рериха - выдающегося мыслителя, ученого, художника, археолога, историка и общественного деятеля. Русский живописец создал более 7 тысяч полотен, написав также порядка 30 научных трудов на тему развития культуры.

В пятницу, 7 июня, в помещении театра "Ликурич" откроется выставка репродукций с картин художника. Самые выдающиеся работы будут представлены вниманию посетителей, восхититься мастерством художника смогут все ценители живописи. 

Выставка репродукций Н.К. Рериха
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выставка репродукций Н.К. Рериха

Как заявила корреспонденту Sputnik Молдова организатор выставки Тамара Артемьева, коллекция, которая объединяет 103 репродукции картин Рериха, побуждает людей тянуться к добру и красоте, культивирует самые возвышенные и прекрасные чувства. 

"В наш стремительный XXI век так важно дать возможность человеку остановиться и оглядеться, подумать о своем существовании на земле. Картины Николая Константиновича наполняют души людей светом и добром, необыкновенной легкостью и внутренним простором, это так важно сегодня", - сказала Артемьева.

Выставка репродукций Н.К. Рериха
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выставка репродукций Н.К. Рериха

Православная культура и традиции стали краеугольным камнем в миропонимании и творчестве Рериха. Подтверждением тому служит переписка Рериха с Иоанном Кронштадским. "От веры и отцов моих не отрекусь", - писал Николай Константинович.

Выставка репродукций Н.К. Рериха
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выставка репродукций Н.К. Рериха

Искусство во всей разновидности его форм было главным оружием творца, а мощь красоты той силой, благодаря которой Рерих достиг таких высоких результатов. Через свое творчество художник старался сдвинуть человечество в сторону духовности. Более того, Рериху удалось создать синтез науки и искусства, именно он разработал доктрину науки и красоты.

Выставка репродукций Н.К. Рериха
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выставка репродукций Н.К. Рериха

"Там, где культура, там и мир, там и правильное решение труднейших социальных проблем. Культура - это накопление величайшей благодати. высочайшей красоты, высочайшего  знания", - писал Рерих. 

На своих полотнах Рериху удалось создать мир красоты, идеализированную картину сущего. Его творчество кажется некой сказочной страной, там все - в другом измерении, в более широкой, даже космической перспективе. Духовный полет - именно так можно охарактеризовать живопись Рериха. 

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В мире художника нет отражения обычной жизни или состояний природы, того, что чаще преподносит нам современное искусство. Здесь налицо попытка запечатлеть жизнь в ее подлинном облике, как простор возвышенных устремлений.

Художник в своем творчестве исходит из мощи и красоты духа человека. Рерих как-будто говорит через свои картины с почитателями живописи - художник сам должен развиваться как возвышенная духовная личность, чтобы впослествии стать выдающимся мастером формы и цвета.Он знает, что художнику надо насытить картину не только эстетическим видением, но и мудростью и благородством своего духа. 

После смерти художника в 1947 году его вдова писала: "Любование его картинами - знак добрый, ведь только чуткие, сердцем не ожесточившиеся, могут ощутить красоту этих творений". 

Сегодня искусствоведы говорят, что такой серьезности и такого живого выражения духа эпохи нет ни у одного из современных художников.

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Теги:
Кишинев, выставка, Николай Рерих, картины
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