Мир красоты: в Кишиневе открывается выставка уникальных репродукций - фото

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Весь мир знает Николая Рериха - выдающегося мыслителя, ученого, художника, археолога, историка и общественного деятеля. Русский живописец создал более 7 тысяч полотен, написав также порядка 30 научных трудов на тему развития культуры.
В пятницу, 7 июня, в помещении театра "Ликурич" откроется выставка репродукций с картин художника. Самые выдающиеся работы будут представлены вниманию посетителей, восхититься мастерством художника смогут все ценители живописи.
Как заявила корреспонденту Sputnik Молдова организатор выставки Тамара Артемьева, коллекция, которая объединяет 103 репродукции картин Рериха, побуждает людей тянуться к добру и красоте, культивирует самые возвышенные и прекрасные чувства.
"В наш стремительный XXI век так важно дать возможность человеку остановиться и оглядеться, подумать о своем существовании на земле. Картины Николая Константиновича наполняют души людей светом и добром, необыкновенной легкостью и внутренним простором, это так важно сегодня", - сказала Артемьева.
Православная культура и традиции стали краеугольным камнем в миропонимании и творчестве Рериха. Подтверждением тому служит переписка Рериха с Иоанном Кронштадским. "От веры и отцов моих не отрекусь", - писал Николай Константинович.
Искусство во всей разновидности его форм было главным оружием творца, а мощь красоты той силой, благодаря которой Рерих достиг таких высоких результатов. Через свое творчество художник старался сдвинуть человечество в сторону духовности. Более того, Рериху удалось создать синтез науки и искусства, именно он разработал доктрину науки и красоты.
"Там, где культура, там и мир, там и правильное решение труднейших социальных проблем. Культура - это накопление величайшей благодати. высочайшей красоты, высочайшего знания", - писал Рерих.
На своих полотнах Рериху удалось создать мир красоты, идеализированную картину сущего. Его творчество кажется некой сказочной страной, там все - в другом измерении, в более широкой, даже космической перспективе. Духовный полет - именно так можно охарактеризовать живопись Рериха.
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В мире художника нет отражения обычной жизни или состояний природы, того, что чаще преподносит нам современное искусство. Здесь налицо попытка запечатлеть жизнь в ее подлинном облике, как простор возвышенных устремлений.
Художник в своем творчестве исходит из мощи и красоты духа человека. Рерих как-будто говорит через свои картины с почитателями живописи - художник сам должен развиваться как возвышенная духовная личность, чтобы впослествии стать выдающимся мастером формы и цвета.Он знает, что художнику надо насытить картину не только эстетическим видением, но и мудростью и благородством своего духа.
После смерти художника в 1947 году его вдова писала: "Любование его картинами - знак добрый, ведь только чуткие, сердцем не ожесточившиеся, могут ощутить красоту этих творений".
Сегодня искусствоведы говорят, что такой серьезности и такого живого выражения духа эпохи нет ни у одного из современных художников.
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