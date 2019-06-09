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Summer Fest

Два дня музыки: в Молдове проходит Summer Fest 2019

© Sputnik / Yana Zaharova
Культура
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В молдавскую столицу собралось множество зарубежных исполнителей.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. В столице проходит одно из главных музыкальных событий лета - "Summer Fest". Уже третий год этот фестиваль проводят в парке Дендрарий.

Микрофон. Архивное фото
CC0 / Pixabay / stux
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Мероприятие длится два дня. Такь, 8 июня, на сцену поднялись участники Евровидения 2017 группа SunStroke Project и швейцарский коллектив Timebelle.

Также в молдавскую столицу прибыли другие зарубежные артисты, это российский исполнитель Леша Свик, белорусский рэпер CYGO и румынский певец Smiley.

На закрытии первого дня музыкального шоу заявлены два диджея. Речь идет о госте из Франции Willy William и молдавском диджее Andrew Rayel.

Впереди - второй день фестиваля с не менее интересными музыкантами.

Помимо молдавских любимцев DoReDoS и Carla's Dreams исполнит свои композиции  группа 7 Klase.

Из зарубежных гостей завтра выйдут на сцену российский исполнитель MATRANG и украинская певица MARUV.

Завершит музыкальный праздник певица ZIVERT и российский коллектив Filatov& Karas.

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Теги:
Кишинев, музыка, фестиваль


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