В Европейский день музыки в Кишиневе пройдет концерт

В рамках мероприятия выступят артисты различных жанров от народной до популярной музыки.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Управление культуры примэрии (мэрии) Кишинева организует в пятницу музыкальный спектакль в честь Европейского дня музыки (Праздник музыки). Мероприятие состоится в театре кукол "Ликурич".

"Зрители смогут насладиться различными музыкальными жанрами", - сообщили в местной администрации.

На сцену выйдут муниципальный оркестр народной музыки под руководством братьев Адваховых, ансамбль Plăieșii, группа Megapolis, а также исполнители Roxana, Серж Кузенкофф, Каролина Горун и другие.

Концерт начнется в 14.00.

"Праздник Музыки" (Fête de la Musique) – ежегодное музыкальное событие, которое носит социальный характер, проходит во всем мире 21 июня и приурочено ко Дню летнего солнцестояния. Впервые акция прошла в 1982 году во Франции. Со временем праздник набирал обороты и к настоящему моменту стал значительным международным арт-событием. Сегодня 120 государств и 700 городов по всему миру каждый год проводят живые выступления в рамках "Праздника Музыки".

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