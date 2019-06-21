09:47 21 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:
Кукольный Театр Ликурич

В Европейский день музыки в Кишиневе пройдет концерт

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (421)
62 0 0

В рамках мероприятия выступят артисты различных жанров от народной до популярной музыки.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Управление культуры примэрии (мэрии) Кишинева организует в пятницу музыкальный спектакль в честь Европейского дня музыки (Праздник музыки). Мероприятие состоится в театре кукол "Ликурич".

"Зрители смогут насладиться различными музыкальными жанрами", - сообщили в местной администрации. 

На сцену выйдут муниципальный оркестр народной музыки под руководством братьев Адваховых, ансамбль Plăieșii, группа Megapolis, а также исполнители Roxana, Серж Кузенкофф, Каролина Горун и другие.

Filatov & Karas выступили на фестивале Summer Fest 2019
© Sputnik / Yana Zaharova
Праздник музыки под открытым небом - лучшие фото Summer Fest 2019
35

Концерт начнется в 14.00.

"Праздник Музыки" (Fête de la Musique) – ежегодное музыкальное событие, которое носит социальный характер, проходит во всем мире 21 июня и приурочено ко Дню летнего солнцестояния. Впервые акция прошла в 1982 году во Франции. Со временем праздник набирал обороты и к настоящему моменту стал значительным международным арт-событием. Сегодня 120 государств и 700 городов по всему миру каждый год проводят живые выступления в рамках "Праздника Музыки". 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (421)

По теме

Гордиенко отпраздновала день рождения на сцене, показав небывалое шоу
Леонид Агутин выступил в Кишиневе: лучшие фото
Григорий Лепс собрал аншлаг в Кишиневе - яркие фото и почетные гости
Теги:
Кишинев, музыка, концерт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Посол Швейцарии в России прочитал стихотворение из 14 русских пословиц
Посол Швейцарии в РФ удивил стихотворением из 14 русских пословиц - видео
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх в Минске

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться