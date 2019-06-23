На престижном турнире представительницы Молдовы заняли вторые места в целом ряде дисциплин.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Танцовщицы из Молдовы завоевали 29 медалей на Чемпионате Европы по версии IDO, который состоялся в июне в столице Чехии Праге.

Молдавская команда из 32 участниц соревновалась за награды престижного турнира среди более чем двух тысяч участников из 16 стран. Турнир был организован Международной танцевальной организации (IDO).

В состав команды нашей страны вошли девочки в возрасте от 8 до 15 лет. Молдавские танцовщицы завоевали три вторых места в дисциплинах "Классический танец" и "Соверменный танец".

Первое место на конкурсе поделили команды Сербии и Польши.

Европейский турнир IDO проводится дважды в год, впервые он состоялся в 1997 году.

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