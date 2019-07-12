Так зажигательно сыграть "Катюшу" могут только молдаване - видео

Молдавские музыканты славятся своим мастерством столетиями, и в XXI веке они не растеряли своей виртуозности в исполнении песен, которые на слуху у каждого.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Молдавская музыка и ее мотивы не могут оставить никого равнодушными. Даже произведения советских композиторов или народные песни соседних страны наши виртуозы могут сыграть настолько мастерски и с колоритом, что им позавидуют многие солисты больших оркестров.

Издревле жителей Молдовы называли лэутарами. Они были людьми уважаемыми, а ни одно торжество не проходило без них, без зажигательной скрипки, переливов аккордеона, напористости цимбал.

И сегодня молдавские музыканты из народа не растеряли своего мастерства. Подтверждение тому - один из коллективов, который так сыграл "Катюшу" и украинскую народную песню "Ти ж мене пидманула", что ноги невольно просятся в пляс - неистовый, зажигательный, молдавский.

Полна молдавская земля талантами, главное чтобы им было применение.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK