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Tinerii Moldovei

Так зажигательно сыграть "Катюшу" могут только молдаване - видео

© Sputnik / Б. Круцко
Культура
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Молдавские музыканты славятся своим мастерством столетиями, и в XXI веке они не растеряли своей виртуозности в исполнении песен, которые на слуху у каждого.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Молдавская музыка и ее мотивы не могут оставить никого равнодушными. Даже произведения советских композиторов или народные песни соседних страны наши виртуозы могут сыграть настолько мастерски и с колоритом, что им позавидуют многие солисты больших оркестров. 

Издревле жителей Молдовы называли лэутарами. Они были людьми уважаемыми, а ни одно торжество не проходило без них, без зажигательной скрипки, переливов аккордеона, напористости цимбал. 

И сегодня молдавские музыканты из народа не растеряли своего мастерства. Подтверждение тому - один из коллективов, который так сыграл "Катюшу" и украинскую народную песню "Ти ж мене пидманула", что ноги невольно просятся в пляс - неистовый, зажигательный, молдавский. 

Полна молдавская земля талантами, главное чтобы им было применение.

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Теги:
исполнение, видео, виртуоз, музыканты


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