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Фестиваль авторской песни памяти Высоцкого

Голос Высоцкого прозвучит на берегах Днестра

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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В Дубоссарах в шестой раз пройдет Фестиваль памяти известного поэта и певца, а после концерта публике покажут фильм о Владимире Высоцком.

ТИРАСПОЛЬ, 19 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. И снова Фестиваль памяти Высоцкого соберет поклонников таланта знаменитого барда с разных берегов Днестра. Традиционно уже шестой год он проводится в Дубоссарах в парке Энергетиков, с которого открывается живописный вид на Днестр. На сей раз песенный праздник состоится 20 июля, в преддверии 25 июля - дня, когда ушел из жизни Владимир Высоцкий.

По словам инициатора и идейного вдохновителя фестиваля Елены Степановой, круг самодеятельных музыкантов, авторов-исполнителей, которые считают своим догом быть среди участников, с каждым годом ширится.

"Фестиваль дал второе дыхание и парку Энергетиков, в котором он проводится. Это было первое мероприятие, которое привлекло гостей в "зеленый театр" в постсоветское время, и первое в Дубоссарах, которое прошло при поддержке Россотрудничества", -  рассказала Степанова корреспонденту Sputnik.

Фестиваль авторской песни памяти Высоцкого
© Sputnik / Irina Leahova
От юных артистов до дипломатов: в Дубоссарах прошел фестиваль Высоцкого

Организатором фестиваля выступает администрация Дубоссарского района. Мероприятие проводится при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ, Союза русских общин Приднестровья и Дубоссарской русской общины "Отечество".

Начнется действо в 18.00, а в 20.00 покажут художественный фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой". Весь вечер в парке будут бесплатно работать аттракционы для детей.

Первый молодежный конкурс, посвященный памяти Высоцкого, прошел в Дубоссарах 25 января 1998 года в актовом зале Станции юных туристов. А шесть лет назад было решено проводить концерты не только в январе, но и в июле. В 2013 году фестиваль авторской песни впервые прошел на открытой площадке в парке Энергетиков и впервые при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове.

Летом 2014 года фестиваль состоялся на новой площадке в городском доме культуры "Эдельвейс", а в июле 2015 и 2016 годов вновь вернулся в зеленый театр в парке Энергетиков уже в статусе Открытого республиканского фестиваля.

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Теги:
фестиваль, Владимир Высоцкий, Владимир Высоцкий, Приднестровье


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