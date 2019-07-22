Игорь Додон обсудил с Михаилом Мунтяном проблемы культуры

Глава государства и знаменитый артист обменялись мнениями о ситуации данной сфере и в стране в целом.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с известным деятелем культуры, Народным артистом Молдовы и Народным артистом СССР Михаилом Мунтяном. Глава государства и знаменитый артист обменялись мнениями о ситуации в стране и в области культуры.

"Подчеркнул то внимание, которое я уделяю защите и продвижению культурного наследия страны, поддержке культуры как одному из определяющих факторов воспитания и образования граждан страны, - написал Игорь Додон в Facebook. - Выразил признательность за усилия, которые великий артист прилагает для развития музыкального искусства, за его существенный вклад в продвижение национальных культурных ценностей".

Глава государства подчеркнул, что намерен и далее поддерживать и поощрять деятелей культуры и искусства, которые своим профессионализмом и преданностью ремеслу приносят славу нашей стране.

Михаил Мунтян многие годы радует слушателей своими выступлениями в рамках постановок спектаклей в Национальном театре оперы и балета и на других известных подмостках Молдовы и других государств, где хорошо знают молдавского певца, артиста и замечательного человека, педагога и музыканта.

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По откликам слушателей, каждый выход на сцену, каждая партия, номер, с которым выступает Михаил Мунтян, пронизаны высоким смыслом, сильными эмоциями и, как сказал классик, правдой искусства. Радамес в "Аиде", Рикардо в "Бале-маскараде", Германн в "Пиковой даме", Туридду в "Сельской чести", Канио в "Паяцах", Каварадосси в "Тоске" и десятки других оперных партий и номеров других жанров — все это прочно вошло в золотой фонд наследия классического искусства.

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