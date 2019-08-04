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Carla's Dreams

Новый клип "Carla`s Dreams" собрал почти полмиллиона просмотров в YouTube

© Photo: facebook.com/carlasdreamss
Культура
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Видеокомпозиция известной музыкальной группы снята на песню из цикла "Nocturn".

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Новая видеокомпозиция известной музыкальной группы "Carla`s Dreams" собрала в Youtube уже почти полмиллиона просмотров. Поклонники творчества музыкантов со всего мира считают, что и клип, и песня получились удачными.

Видеролик на песню "Gust amar" снял режиссер Роман Бурлак.

Песни цикла "Nocturn" пользуются популярностью у слушателей. Представленная в ноябре 2018 года четвертая песня цикла "Luna" уже набрала на Youtube более 35 миллионов просмотров.

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Теги:
музыка


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