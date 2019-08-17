Молдавские музыканты играют так, что соловьи замолкают - видео

Жизнь разбросала граждан Молдовы по разным уголкам мира, но музыка, как генетический код, возвращает многих обратно на Родину, когда они слышат знакомые с детства мотивы.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Завораживающая трель соловья где-то в "седых" Кодрах - примерно так сегодня можно назвать мастерство молдавских музыкантов, исполняющих народную, поистине национальную музыку. Наверное, лишь черствое сердце не прочувствует ее глубину, ее мощь, ее правдивость.

Эта музыка - характер молдавского народа, штрих, который подчеркивает и его доброту, и его душевную глубину, и его отзывчивость. Эти мотивы - и радостные, и грустные - как никогда точно показывают, через какую богатую историю прошла Молдова за века своего существования.

Сегодня, когда многонациональный народ республики вновь разделен, особо остро чувствуется потребность в этих неповторимых мелодиях у тех, кто, волею судьбы, находится вдали от дома, старается обеспечить свою семью. Все они вместе, наши сограждане, делают так, чтобы эта республика была неголодной.

Однако где-то вдали они слышат и вспоминают мотивы легендарной "Чокырлии", которая возвращает их мысленно в Кодры, в безмятежность.

Трель соловья - примерно так можно назвать эту композицию. В ней - мир и свобода, спокойствие и радость, что ты - рядом с близкими.

Блистательный цимбалист Виктор Копачинский исполнил ее несколько десятилетий назад так, что никому не удалось превзойти его в мастерстве.

Но и сегодня народный артист Молдовы Николай Ботгрос не менее виртуозно и мастерски исполняет ее на скрипке.

Эти мотивы уводят вдаль, в неповторимую природу Молдовы даже тех, кто крутится, как белка в колесе, в повседневной рутине, спешит на работу, решает дела житейские.

Но есть и более грустные мотивы в репертуаре молдавских исполнителей. К примеру, легендарная баллада Чиприана Порумбеску в исполнении Сергея Лункевича. Наверняка она - сродни грусти тех граждан нашей страны, кто вдалеке от дома, кто зарабатывает и страдает сам, чтобы семье на родине было хорошо.

Их много, они - поросль от корня, глубоко ушедшего в нашу землю. Удастся ли всех их вернуть домой - вопрос к правительству, а пока приходится мысленно возвращаться домой на несколько минут лишь через эти, до боли родные, мотивы.

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